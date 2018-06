Die E3 2018 steht an und Electronic Arts' Show EA Play markiert auch in diesem Jahr den Startschuss für die größte Spielemesse der Welt. Zwischen Battlefield 5, Anthem und der typischen Barrage aus Sportspielen können Spieler vielleicht noch auf ein oder zwei Überraschungen hoffen.

Wir fassen die wichtigsten Informationen rund um die Pressekonferenz zusammen.

Am Samstag, dem 09. Juni, findet ab 20 Uhr unserer Zeit das Showcase der kommenden Spiele von EA statt. Durch das Event führt die Moderatorin Andrea Rene (von What's Good Games und Kinda Funny Game). Bei der Laufzeit sollte man von 60 bis 90 Minuten ausgehen, je nachdem, wie viel Zeit sich EA dieses Mal mit und zwischen den Spielen lässt.

INCREDIBLY pumped to finally announce that I’m hosting #EAPLAY at #E32018! @EA has got lots fun things planned along with some pretty cool surprises. Join me won't you? ???? pic.twitter.com/QBSAiobmeV