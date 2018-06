Die lange Nacht ist fast vorbei, Sony schließt den E3-Montag (wegen der Zeitverschiebung in Europa bereits Dienstag) mit der großen Pressekonferenz ab. Viele neue Spiele werden erwartet, sowohl PlayStation-4-exklusive Titel, als auch Multiplattform-Spiele für alle Geräte.

Hier die wichtigsten Informationen rund um Sonys E3-PK.

Wann und wie lang ist Sonys E3-Pressekonferenz?

Am Dienstag, dem 12 Juni, geht es ab 03 Uhr Mitteleuropäischer Zeit los. Wie bei beim Konkurrenten Microsoft sollten Zuschauer mit mehr als 60 Minuten rechnen, schließlich wollen jede Menge neue Spiele präsentiert werden.

Was zeigt Sony zur E3 2018?

Sony hat einige heiße, exklusive Eisen im Feuer, die schon bekannt sind und im Rahmen der PK näher gezeigt werden dürften. Dazu zählt der große Exklusivtitel Spider-Man, aber auch The Last Of Us 2 und Death Stranding von Hideo Kojima.

Third-Party-Hersteller werden ebenfalls auftauchen, vermutet wird beispielsweise Neues von Sonys Partner Activision (Destiny 2: Forsaken, Call of Duty: Black Ops 4). Durchaus möglich, dass wir den Battle-Royale-Modus Blackout von Black Ops 4 im Rahmen der Show erstmals sehen werden.

Ebenfalls spannend: Wer unsere Meldungen zu Ubisoft und Square Enix und deren Pressekonferenzen im Anschluss gesehen hat, der wird große Spieletitel vermisst haben. Was ist mit Watch Dogs 3 und Splinter Cell auf Seiten von Ubisoft, was passiert mit Squares Final Fantasy 7 Remake und dem Avengers-Spiel von Crystal Dynamics? Durchaus möglich, dass die Publisher diese Spiele einfach nicht in diesem Jahr zeigen werden. Aber es ist ebenso denkbar, dass Sony als Medienpartner die Ehre hat, im Rahmen der eigenen PK diese Spiele vorzustellen.

Wo Sonys Pressekonferenz live schauen?

Ihr könnt Sonys Show und alle weiteren E3-Pressekonferenzen bei uns im E3MAX-Livestream unterhalb verfolgen. Dort gibt es dann nicht nur die PK, sondern im direkten Anschluss auch Analysen und Diskussionen unserer Redakteure im Studio.

Alternativ könnt ihr über den offiziellen Twitch-Kanal das Geschehen verfolgen.

Im Überblick: Alle Pressekonferenzen und unser Streaming-Sendeplan