E3 abgesagt! Die große Gaming-Messe fällt 2023 ins Wasser

Auch 2023 wird keine E3 stattfinden. Die Zukunft ist ungewiss.

Was viele nach den letzten Absagen schon vermutet hatten, steht jetzt fest: Es wird keine E3 2023 geben. Die Messe wurde abgesagt, die Zukunft des ehemals wichtigsten Events des Spielejahres ist unklar.

Was steckt hinter der Absage der E3 2023?

In den letzten Wochen hatten mehrere große Studios wie Sony, Nintendo und Ubisoft ihre Teilnahme abgesagt - am Ende blieben einfach zu wenige Aussteller übrig, die den Aufwand und die Kosten einer so großen Messeveranstaltung rechtfertigen könnten.

Via Twitter informierten die Veranstalter über die Absage:

Eigentlich hätte die E3 2023 das große Comeback werden sollen, nachdem die Messe in den vergangenen Jahren wegen der Covid-19-Pandemie entweder gar nicht stattfand oder ein digitales Event durchführte.

Die Reaktionen auf die Absage fallen gemischt aus. Geoff Keighley, der Veranstalter der jungen Konkurrenz-Messe Summer Game Fest, teilt eine persönliche Erinnerung. Die E3 habe ihm früher viel bedeutet, aber er habe früh erkannt, dass sie sich nicht an die digitale Ära anpasse.

Viele frühere Fans der E3 beklagen, die Messe sei schon seit einigen Jahren nicht mehr das gewesen, wofür sie einst stand: das große Event des Spielejahres, mit hunderten spannenden Reveals, Events und Partys.

Wer ersetzt die E3 2023? Das bereits erwähnte Summer Game Fest hat sich in den letzten Jahren als Alternative etabliert. Es findet vom 8. bis 13. Juni 2023 statt und wir rechnen fest damit, dass auch diesmal wieder große Namen im Line-Up stehen. 2022 waren zum Beispiel Sony, Microsoft, Bethesda und Epic dabei.

Und es gibt natürlich noch viele weitere Events, da Publisher zunehmend auf eigene digitale Showcases setzen. Eine komplette Jahresübersicht findet ihr hier:

Messen und Events 2023 Die wichtigsten Termine für euren Kalender von Stephanie Schlottag

Ist die E3 jetzt am Ende? Darüber wird aktuell in den sozialen Medien natürlich spekuliert. Die Zukunftspläne der Messe sind derzeit unklar. Warum die E3 so wichtig ist (oder war?), besprechen wir hier im Podcast:

Überrascht euch die Absage der einst weltgrößten Videospielmesse oder habt ihr ohnehin schon erwartet, dass die E3 wieder abgesagt wird? Werdet ihr das Event vermissen oder fühlt ihr euch beim Summer Game Fest oder den Publisher-Events bestens aufgehoben? Wir werden euch bei GameStar natürlich über jede wichtige Messe informieren!