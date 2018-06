E3-Bilanz 2018 - Alle Zahlen: 69.200 Besucher, 3.250 Produkte & mehr

Eine wendungsreiche E3-Woche ist vorbei. Wir haben bei der GameStar mit Livestreaming (E3MAX), Vor-Ort-Berichterstattung, Anspiel-Eindrücken, News und, und, und für ein möglichst ausgewogenes Programm gesorgt. Aber natürlich rühmen sich auch die Veranstalter der E3 selbst mit ihren Errungenschaften.

69.200 registrierte Besucher haben vom 12. bis zum 14. Juni 2018 in Los Angeles die Messe besucht und sich insgesamt 3.250 Produkte angeschaut. Dazu gehörten Spiele, aber auch Technologien, Hardware-Neuerungen und so weiter. Wie in den letzten paar Jahren waren 2018 erneut auch Nicht-Fachbesucher in begrenztem Kontingent zugelassen.

Insgesamt teilten 200 Aussteller ihre Neuigkeiten mit der Welt, davon nahmen 85 Firmen zum ersten Mal an der Messe teil. Ob Publisher wie E3 hier dazugerechnet werden, können wir allerdings nicht sagen. Zum Hintergrund: Immer häufiger werden die Ankündigungen aus der E3 ausgelagert. EA veröffentlichte mit EA Play eine eigene Mini-Messe im Vorfeld der E3, wo Spiele wie Anthem, Fifa 19 und Co. präsentiert wurden. Auch Microsoft lagerte die Anspiel-Stationen im Microsoft Theatre extern aus.

Termin für die E3 2019 steht schon fest

Die E3 2019 wird übrigens am 11. bis 13. Juni 2019 stattfinden. Falls ihr euch dafür interessiert, welche Highlights und Pannen auf der diesjährigen Messe zu sehen waren, empfehlen wir euch unseren Behind-The-Scenes-Podcast für Plus-Nutzer.

Aber natürlich gibt's auch ein kostenloses E3-Fazit: Wir sprechen im zweiten Messe-Podcast über die Zukunftstrends, die wir auf der Messe miterleben konnten. Dazu gehören Streaming-Dienste wie Microsofts Game Pass, aber auch Stoßrichtungen der großen Open-World-Spiele:

