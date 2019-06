Der Twitter-Account zu Outriders ist seit dem 1. Mai aktiv und spuckt dort regelmäßig kryptische Nachrichten aus. Die Tweets sind Logbuch-Einträge eines Raumschiffs namens Flores, das offenbar Menschen im Kälteschlaf nach einer vernichtenden Katastrophe auf der Erde zum fernen Planeten Enoch bringen soll.

Die Enoch wird offenbar beschädigt, der Kontakt zur Erde bricht ab und viele Cryoschlaf-Pods werden zerstört - doch am Ende gelingt die Mission: Das Schiff erreicht den Orbit und die Passagiere erwachen aus ihrem Kälteschlaf. Die Dame im Video-Teaser scheint darüber aber nur wenig erfreut zu sein und zieht ein grimmiges Gesicht!

Ist Outriders ein Ego-Shooter?

Es ist unklar, um was für ein Spiel es sich bei Outriders handelt. Square Enix hat sich die Markenrechte an dem Titel bereits zur E3 2018 gesichert. Viele Beobachter der Branche vermuten, dass es sich um den neuen Shooter handelt, den People Can Fly zusammen mit Square Enix entwickelt.

Die Zusammenarbeit war 2017 bekannt geworden. Das polnische Studio People Can Fly ist wiederum vor allem bekannt für Bulletstorm und Painkiller. Es liegt also nahe, dass es sich bei Outriders um einen Sci-Fi-Shooter handelt.

Die E3 lüftet das Geheimnis

Am 11. Juni werden wir mehr wissen: Am Dienstagmorgen ab 3 Uhr morgens veranstaltet Square Enix seine E3-Pressekonferenz, auf der auch Outriders enthüllt werden soll.

Außerdem gibt es dann auch endlich Neuigkeiten zu Marvel's Avengers, dem Koop-Superhelden-Spiel von Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider).

Alle weiteren Termine, Shows & Livestreams der Spielemesse findet ihr in unserem E3-Terminplan. Wir berichten natürlich live und rund um die Uhr von der Messe - mit allen News, Trailern und Ankündigungen der E3 2019.

Die Spiele der E3 2019: Alle Titel der Messe im Überblick