E3-Trailer zu The Outer Worlds verrät den Release-Termin

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Das haben die Entwickler auf der Microsoft-Pressekonferenz der E3 2019 angekündigt. Das Spiel wird ab Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein - allerdings nicht auf Steam, denn es kommt im Epic Store.

