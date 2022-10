EA ersetzt Origin durch eine neue App, das müsst ihr jetzt wissen

Electronic Arts möchte seinen in die Jahre gekommenen Origin-Launcher los werden und ersetzt ihn durch die EA App, den nach eigenen Aussagen bisher schnellsten und schlankesten PC-Client . Was mit euren Spielen und Speicherständen passiert, wie ihr an das neue Programm herankommt und was es noch zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Alles Wissenswerte zur EA App

Wann erscheint die EA App?

Die EA App ist ab sofort verfügbar. Die Entwickler haben sie zuvor in einer offenen Beta-Phase getestet und veröffentlichten sie nun in ihrer Vollversion.

Wer kann die EA App nutzen?

Die EA App ist für alle verfügbar, die einen Windows PC mit Windows 7, 8, 10 oder 11 besitzen. Wer einen Mac besitzt muss sich allerdings vorerst mit Origin begnügen.

Was macht die EA App besser?

Die EA App soll schneller, verlässlicher und optimierter sein. So soll es leichter sein, neue Spiele zu entdecken. Darüber hinaus gibt es nun automatische Downloads und Hintergrund-Updates. Ihr könnt euer EA-Konto außerdem mit Plattformen wie Steam, Xbox oder PlayStation verbinden, um leichter mit euren Freunden dort spielen zu können. So sieht der neue Launcher aus:

Wie funktioniert der Umstieg?

Ihr solltet in Origin bald eine Einladung zum Umzug erhalten, die euch durch die notwendigen Schritte führt. Solltet ihr darauf nicht warten wollen, könnt ihr euch die EA App auch selbstständig herunterladen. Dann müsst ihr lediglich die heruntergeladene Datei ausführen und euch nach der Installation mit euren Kontodaten anmelden. Origin wird dabei automatisch deinstalliert.

Was passiert mit Spielen und Speicherständen?

Alle eure Spiele, sowie lokale und Cloud-Speicherstände werden in die neue App übertragen. Eure errungenen Erfolge bleiben euch ebenfalls erhalten.

Was ist mit meiner Freundesliste?

Eure Freundesliste wird ebenfalls in die neue App übertragen.

Was passiert mit Origin?

Wenn ihr lieber bei Origin bleiben wollt, haben wir leider schlechte Nachrichten für euch. Denn der alte Launcher soll noch im Laufe des Jahres abgeschaltet werden.