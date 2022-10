Dead Space Remake: Wer auf Steam spielt, ist nicht auf Origin angewiesen

Am 27. Januar 2023 brechen erneut harte Zeiten für Isaac Clarke an. Zu diesem Termin erscheint das Dead Space Remake und die USG Ishimura muss auf ein Neues von widerlichen Nekromorphs gesäubert werden. Für alle, die sich auf dem PC und Steam in den Albtraum stürzen wollen, gibt es jetzt erfreuliche Nachrichten.

Dead Space auf Steam, ganz ohne Origin

Steam-Version läuft ohne Origin: Wie EA gegenüber der US-Website PCGamer bestätigt, wird die Steam-Version komplett ohne den eher unbeliebten Klienten Origin auskommen. Keine Selbstverständlichkeit, müssen zahlreiche Spiele des Publishers Electronic Arts auch über Origin gestartet werden, selbst wenn es auf Steam erworben wurde.

Natürlich gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder Ausnahmen - wie zum Beispiel das Rennspiel F1 2021. Das Dead Space Remake wird zu seinem Release am 27. Januar 2023 nun in dieselbe Kerbe schlagen.

Dead Space Remake - Erste Screenshots zeigen die neue Grafik und ecklige Nekromorphs ansehen

EA App ersetzt Origin

Allerdings sollten sich Spieler nicht unbedingt darauf einstellen, dass dies nun für jedes EA-Spiel gilt. Wie PCGamer anmerkt, wird beispielsweise noch auf der Steam-Seite von Star Wars Jedi: Survivor angemerkt, dass das Spiel nicht ohne Origin-Support auskommt.

Umzug steht an: Außerdem arbeitet EA aktuell an einem neuen PC-Klienten, der Origin in absehbarer Zeit ersetzen wird. Die sogenannte EA App hat erst kürzlich ihre Beta-Phase verlassen geht laut der offiziellen Website bald an den Start. Der Umzug von Origin auf die EA App soll dabei so einfach wie nur möglich stattfinden - Spiele, Speicherstände und sonstige Daten werden mitgenommen.

Die wichtigsten Infos zum Dead Space Remake

Das Dead Space Remake erscheint am 27. Januar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Neuauflage soll dem Original treu bleiben, aber auch wichtige Änderungen und Neuerungen mit sich bringen. So wird die USG Ishimura beispielsweise frei begehbar, während auf Ladezeiten komplett verzichtet wird. Gleichzeitig hat Protagonist Isaac Clarke im direkten Vergleich zum Original eine Stimme.

Wie genau das Dead Space Remake in Aktion aussieht, könnt ihr euch im neuesten Trailer zu dem Spiel ansehen:

Falls ihr nicht genug von blutigem SciFi-Horror bekommen könnt, dann solltet ihr vielleicht The Callisto Protocol auf dem Schirm haben. Dieses Spiel entsteht bei Glen Schofields neuem Studio Striking Distance - dem Hauptverantwortlichen hinter der Schöpfung von Dead Space. The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 komplett uncut in Deutschland. Was genau euch bei dem Spiel erwartet, könnt ihr hier nachlesen:

Auf welches Spiel freut ihr euch mehr: The Callisto Protocol oder das Dead Space Remake? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an beide Spiele? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!