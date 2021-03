EA Play: Ab morgen im Xbox Game Pass

Eigentlich hätte EA Play bereits im letzten Jahr zum Xbox Game Pass hinzugefügt werden sollen. In letzter Minute hat sich die Integration jedoch verschoben - bis jetzt!

Wie Microsoft selbst bekanntgibt, können Game-Pass-Abonnenten ab Morgen, dem 18. März 2021, auf EAs kleinen Abo-Dienst zugreifen. Das Besondere: Zusatzkosten entstehen nicht und auch der Preis bleibt derselbe.

EA Play im Game Pass: Das erwartet euch

Wer erhält EA Play kostenlos?

Das Angebot gilt für alle Spieler, die entweder den Xbox Game Pass für PC oder Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben. Mit dem reinen PC-Abo könnt ihr EA Play dann auf allen PCs mit Windows 10 nutzen. Im Ultimate-Abo ist außerdem EA Play für die Xbox-Konsolen mit an Bord.

Ab wann startet EA Play im Game Pass?

Los geht es am 18. März 2021 und zwar genau ab 22 Uhr, so Microsoft in einer Pressemitteilung. Für die Konsolenversion ist EA Play bereits seit dem 10. November 2020 aktiviert.

Was ist in EA Play enthalten?

Mit EA Play erhaltet ihr die kleine Version des Abodienstes von Electronic Arts. Dieser gewährt euch folgende Vorteile:

Zugriff auf über 60 Spiele von EA: Dazu zählen unter anderem FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat und ab dem 18. März außerdem Star Wars: Squadrons

Dazu zählen unter anderem FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat und ab dem 18. März außerdem Star Wars: Squadrons Monatliche Belohnungen für EA-Spiele: Im März gibt es zum Beispiel Gold Team Fantasy MUT Packs für Madden 21 oder ein N7 Waffen-Charme für Apex Legends

Im März gibt es zum Beispiel Gold Team Fantasy MUT Packs für Madden 21 oder ein N7 Waffen-Charme für Apex Legends Exklusive Ingame-Herausforderungen und Belohnungen

und Belohnungen Rabatte auf digitale Spiele, DLCs und mehr bei EA

auf digitale Spiele, DLCs und mehr bei EA Vorabzugänge von bis zu 10 Stunden für verschiedene Spiele, darunter FIFA 21

Wie erhalte ich Zugriff auf EA Play?

Zum einen benötigt ihr natürlich ein aktives Abo beim Xbox Game Pass und die Xbox App auf dem PC. Danach geht ihr wie folgt vor:

Wählt in der Xbox App ein EA-Spiel eurer Wahl aus und klickt auf »Installieren« Sofern noch nicht installiert, könnt ihr nun die neue EA Desktop App herunterladen Loggt euch anschließend in der Desktop App mit eurem EA Konto ein und verbindet es mit dem Xbox-Konto nun könnt ihr das gewählte Spiel herunterladen und spielen

Im Video könnt ihr euch die einzelnen Schritte auch noch einmal im Detail ansehen:

Wie viel kostet der Xbox Game Pass für PC?

Das PC-Abonnement kostet euch monatlich 10 Euro. Den ersten Monat gibt es jedoch für Neukunden für 1 Euro, danach erst fällt der höhere Preis an.

kostet euch monatlich 10 Euro. Den ersten Monat gibt es jedoch für Neukunden für 1 Euro, danach erst fällt der höhere Preis an. Das Ultimate-Abo gibt es ebenfalls für Neukunden ab 1 Euro, danach fallen 13 Euro monatlich an.

gibt es ebenfalls für Neukunden ab 1 Euro, danach fallen 13 Euro monatlich an. EA Play ist in beiden Abos kostenlos inbegriffen. Regulär kostet EAs Abodienst monatlich 4 Euro. Lediglich die Premiumvariante EA Play Pro mit mehr Spielen und Deluxe-Versionen, die nicht im Xbox Game Pass enthalten sind, kostet 15 Euro pro Monat.

Noch mehr Infos zum Xbox Game Pass für PC haben wir euch an anderer Stelle zusammengefasst. Und falls ihr wissen wollt, welche Spiele euch abseits von EA im Game Pass diesen Monat erwarten, findet ihr hier eine Übersicht:

Die Integration von EA Play ist seitens Microsoft der nächste Schritt, den Xbox Game Pass zur attraktiven Anlaufstelle für Spieler zu machen. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Outriders sich ebenfalls dem Abodienst anschließt - wenn auch vorerst nicht auf dem PC.