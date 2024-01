»Ich weiß nicht, ob das gut wird«: Der Star eines neuen Marvel-Films zeigt sich überraschend ehrlich

Madame Web ist der erste Marvel-Film, der 2024 in den Kinos startet. Zum Marvel Cinematic Universe zählt der genau genommen allerdings nicht! Bildquelle: Sony/Marvel Studios

2024 sieht es mit neuen Filmen des Marvel Cinematic Universe mau aus: Nur Deadpool 3 startet dieses Jahr in den Kinos. Superhelden-Fans müssen aber nicht verzagen! Mit Madame Web, Kraven the Hunter und Venom 3 folgen drei weitere Marvel-Filme, die sich allerdings nicht dem MCU zuordnen.

Hoffentlich ein okayer Job

Los geht’s am 14. Februar 2024 mit Madame Web, mit dem Sony sein Spider-Verse ohne Spider-Man weiter ausbaut. Doch die Erwartungen vieler Film- und Comic-Fans sind nicht gerade groß. Mit vorangegangenen Spidey-Spin-Offs hat sich Sony nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es nicht gerade um die animierten Spider-Verse-Filme geht.

Jetzt trifft Dakota Johnson im Interview mit Variety eine … interessante Aussage, die eher skeptisch als optimistisch stimmt. Die Darstellerin der Titelheldin Madame Web verrät, dass sie während des Drehs an ihren eigenen schauspielerischen Leistungen zu zweifeln hatte. Der Grund dafür: Es wurde größtenteils vor dem Bluescreen gedreht, was Johnson als absolut psychotisch bezeichnet.

Ich habe davor nie so wirklich an einem Film mitgearbeitet, bei dem man vor einem Blue Screen steht und dann gehen Fake-Explosionen los, bei denen jemand Explosion! ruft und du so tust, als wäre da eine Explosion. Für mich war das absolut psychotisch! Ich dachte mir, Ich hab’ keine Ahnung, ob das überhaupt gut wird! Ich hoffe, dass ich einen okayen Job gemacht habe!

2:32 Madame Web: Im ersten Trailer zum neuen Marvel-Film klingelt selbst ohne Spider-Man der Spinnensinn

Viele Schauspieler sind keine Blue-Screen-Freunde

Fairerweise sind selbst die erfahrensten Schauspieler kein Fan davon, beim Filmdreh vor Blue- oder Greenscreens zu stehen. So machte etwa Sir Ian McKellen kein Geheimnis daraus, aus diesem Grund massiv vom Dreh der Hobbit-Filme frustriert und enttäuscht gewesen zu sein – unsere Kollegen von Filmstarts berichteten darüber.

Im Interview mit Variety betont Dakota Johnson außerdem, trotz der ungewöhnlichen Umstände stets auf die Fähigkeiten von Regisseurin SJ Clarkson (The Defenders, Jessica Jones) vertraut zu haben. Wie gut Madame Web letztlich wird, erfahren wir zum Kinostart am 14. Februar 2024.

Worum es in Madame Web überhaupt geht? Die Handlung des Films dreht sich um die Sanitäterin Cassandra Webb (Dakota Johnson), die über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Dank ihrer Kräfte kann Webb in die Zukunft und die vernetzte Spinnenwelt sehen und versucht so, drei Frauen vor dem mysteriösen Ezekiel Sims (Tahar Rahim) zu retten.

Für das Drehbuch von Madame Web sind Claire Parker, Burk Sharpless und Matt Sazama verantwortlich - Sharpless und Sazama waren bereits an Morbius beteiligt. Am 30. August 2024 folgt dann übrigens Kraven the Hunter und am 8. November 2024 Venom 3. Wann es mit Spider-Man: Beyond the Spider-Verse weitergeht, ist aktuell nicht bekannt.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Madame Web? Was haltet ihr allgemein von den Marvel-Filmen aus dem Hause Sony, die sich (zumindest bis jetzt) nicht dem Marvel Cinematic Universe zuordnen? Wie sollte es eurer Meinung nach mit Spider-Man und dessen Schurken im Kino zukünftig weitergehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!