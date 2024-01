Einen der besten Filme 2023, der an den Kinokassen floppte, gibt's schon bald im Streaming-Abo

Robert De Niro und Leonardo DiCaprio spielen Onkel und Neffe. Bildquelle: Apple TV.

Noch im Januar 2024 könnt ihr einen der besten Filme des letzten Jahres streamen, der zum jetzigen Zeitpunkt sogar noch in einigen Kinos läuft: das Western-Drama Killers of the Flower Moon von Oscar-Preisträger Martin Scorsese (Taxi Driver, The Wolf of Wall Street). Alle Infos zum Film und Streaming-Start findet ihr hier.

Ein hochkarätig besetzter Mordfall

Killers of the Flower Moon spielt 1920 in den USA und erzählt die Geschichte der Entstehung des FBIs und des Agenten Tom White (Jesse Plemons). Der will einen grausamen Mord an einer Gruppe Osage-Stammesangehöriger in Oklahoma aufklären, die zuvor auf einem großen Ölvorkommen siedelten.

Schnell zeigt sich jedoch, dass der Fall deutlich komplexer ist als gedacht und es Verstrickungen bis in obersten Machtetagen gibt. Der Film basiert auf dem Sachbuch Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI von David Grann. Den Trailer zum Film seht ihr hier:

2:23 Killers of the Flower Moon verspricht im neuen Trailer eins der Kino-Highlights 2023 zu werden

Die Besetzung von Killers of the Flower Moon ist mehr als hochkarätig: Zu den Schauspielern gehören Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (Titanic), Lily Gladstone (Certain Women), Oscarpreisträger Robert De Niro (Taxi Driver), Jesse Plemons (Breaking Bad), John Lithgow (Hinterm Mond gleich links) und Oscarpreisträger Brandon Fraser (The Whale).

Killers of the Flower Moon erscheint am 12. Januar auf Apple TV+.

An den Kinokassen ein Flop

An den Kinokassen konnte Killers of the Flower Moon trotz seiner herausragenden Besetzung und einem Metascore von 89 Punkten nicht überzeugen. Bei einem Budget von knapp 200 Mio. US-Dollar spielte er bis jetzt weltweit gerade mal 156 Mio. US-Dollar ein. Diese Zahl wird sich voraussichtlich auch nicht mehr nennenswert vergrößern.

Eine Katastrophe ist das jedoch noch nicht, da der Film in Zusammenarbeit mit Apple entstanden ist und somit bereits sehr früh beim Streaminganbieter zu sehen ist. Das wird voraussichtlich für einige neue Abonnenten sorgen, wodurch sich der Film indirekt doch noch rechnen kann.

Was haltet ihr vom frühen Streaming-Start von Killers of the Flower Moon? Habt ihr den Film gesehen? Falls ja, hat er euch gefallen, oder sagt er euch gar nicht zu? Welcher ist euer liebster Film von Meisterregisseur Martin Scorsese und/oder Schauspieler Leonardo DiCaprio? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!