Netflix stampfte beliebte Serie mit fast 100 Prozent positiven Reviews ein, fünf Jahre später keimt Hoffnung für eine Rückkehr auf

Fans hoffen schon seit einer ganzen Weile auf eine dritte Staffel Mindhunter. Hat David Fincher tatsächlich Interesse, die beliebte Serie zurückzubringen? Bildquelle: Netflix

Netflix ist mittlerweile berüchtigt dafür, selbst von Kritikern ausgezeichnete und von Fans geliebte Serien gerne mal einzustellen. Ein Paradebeispiel dafür: Mindhunter. Vor fünf Jahren wurde der zwei Staffeln starke Krimi-Thriller des Kult-Regisseurs David Fincher abgesägt. Grund dafür waren die hohen Kosten und verhältnismäßig wenigen Zuschauer.

Die wirklich fantastischen Wertungen von Kritikern und Zuschauern konnten die Serie dabei nicht vor dem Aus bewahren (auf Rotten Tomatoes kommt Mindhunter zum Beispiel auf durchschnittlich 97 beziehungsweise 95 Prozent, die zweite und bis dato letzte Staffel sogar auf 99 Punkte). David Fincher persönlich nahm diese Entscheidung den Verantwortlichen bei Netflix aber nie übel.

Wahrscheinlich auch, weil die Produktion der zweiten Staffel Mindhunter alles andere als ein Zuckerschlecken war. So musste sich Fincher beispielsweise von einem Showrunner trennen und hatte zuvor sogar acht verschiedene Drehbücher verworfen.

2:00 Mindhunter - Trailer zur neuen Serienkiller-Serie von David Fincher - Trailer zur neuen Serienkiller-Serie von David Fincher

Bekommt Mindhunter doch noch eine 3. Staffel?

Besteht nach mittlerweile fünf Jahren damit überhaupt noch Hoffnung für mehr Mindhunter? Vielleicht. David Fincher hat bereits für Mank oder The Killer erneut mit Netflix zusammengearbeitet und im Gespräch mit AwardsDaily lässt Hauptdarsteller Holt McCallany zumindest ein bisschen Hoffnung auf ein Serien-Revival aufkeimen:

Ich habe mitbekommen, dass David [Fincher] darüber nachdenkt [Mindhunter zurückzubringen]. Ich will damit nicht sagen, dass Mindhunter zurückkehrt. Ich will damit lediglich sagen: Sollte [Mindhunter] zurückkehren, werde ich dabei mit von der Partie sein. Darauf könnt ihr wetten, letztendlich kommt es aber darauf an, was David damit anstellen möchten. Es ist mittlerweile ein paar Jahre her, vielleicht stehen die Chancen schlecht. Dass David zumindest darüber nachdenkt, macht schon mal Hoffnung.

Tatsächlich hat David Fincher in der Vergangenheit schon persönlich über eine potentielle Wiederbelebung von Mindhunter gesprochen - zum Beispiel mit Vulture oder Variety. Hier betonte der Regisseur von Filmen wie Sieben, Fight Club oder Zodiac immer wieder, dass seine Serie schlichtweg zu teuer für eine Fortführung gewesen sei.

Bezüglich einer Fortsetzung nach fünf Jahren zeigte sich Fincher dabei eher zögerlich: Ob es dafür nicht längst zu spät sei oder daran zu wenig Interesse bestehen würde. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Fast 90.000 Fans fordern beispielsweise per Petition mehr Mindhunter.

Mehr dazu, was aktuell bei Netflix und Co. passiert, erfahrt ihr unter den folgenden Links. Mit Warrior Nun wurde übrigens ebenfalls eine beliebte Netflix-Serie mit 97 Prozent positiven Reviews eingestellt. Die kommt jetzt sogar in Filmform zurück - allerdings vielleicht nicht so, wie es sich Fans erhofft hatten:

Habt ihr David Finchers Mindhunter bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die Netflix-Serie gefallen? Würdet ihr euch über ein Comeback freuen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Einstellung eurer liebsten TV-Serie hat euch am meisten wehgetan? Lasst es uns in den kommentaren wissen!