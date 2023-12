Netflix im Januar 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Mit The Many Saints of Newark kommen endlich auch Netflix-Abonnenten in den Genuss von Die Sopranos. Irgendwie zumindest. Bildquelle: Warner Bros. Pictures Germany

Highlight im Januar 2024: The Many Saint of Newark

Bei The Many Saints of Newark handelt es sich um das Prequel zur weltweiten Erfolgsserie Die Sopranos . Der Film dreht sich um den jungen Tony Soprano (Michael Gandolfini) und erzählt die Geschichte, wie er sein Gangster-Handwerk erlernte.

Schauplatz ist das New York der 1960er Jahre, dessen Untergrund von Konflikten zwischen Italienern und Afro-Amerikanern geprägt ist. Gleichzeitig versuchen immer mehr Banden den Einfluss von Tonys Gangster-Familie zu brechen. Unterstützt wird der zukünftige Verbrecher-König von seinem Onkel Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), der ihm Professionalität und Verantwortung lehrt.

Weitere nennenswerte Schauspielerinnen und Schauspieler aus The Many Saints of Newark sind Michaela De Rossi (While The Men Are Away), Michael Imperioli (Die Sopranos), John Bernthal (The Walking Dead) und Ray Liotta (Cocaine Bear).

The Many Saints of Newark erscheint am 20. Januar 2024 auf Netflix.

Neue Serien bei Netflix im Januar 2024

1. Januar

In ewiger Schuld

Gomorrah - Staffel 1-3

Orange Days - Staffel 1

Sophie Scholl - Die letzten Tage

Lola rennt

Loudermilk - Staffel 1-3

Sword Art Online Alicization War of Underworld

4. Januar

The Brothers Sun

5. Januar

Gyeongseong Creature: Teil 2

10. Januar

The Trust: A Game of Greed

Break Point - Staffel 2

11. Januar

Boy Swallows Universe

Champion

Sonic Prime

12. Januar

Liebe macht blind: Schweden

17. Januar

Ponto Final

19. Januar

Liebe im Spektrum - Staffel 2

20. Januar

Captivating the King

The Real World - Staffel 16

21. Januar

Asbest - Staffel 1

24. Januar

Queer Eye - Staffel 8

25. Januar

Griselda

Masters of the Universe: Revolution

27. Januar

Doctor Slump

31. Januar

Baby Bandito

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse

Ohne genaues Datum

Kübra - Bald verfügbar

Forst - Im Januar verfügbar

Delicious in Dungeon

Neue Filme bei Netflix im Januar 2024

1. Januar

Das fliegende Klassenzimmer

Mamma Mia! Here We Go Again

Sei ciò che mangi: gemelli a confronto

Bitconned: la truffa di una criptovaluta

2. Januar

Morbius

4. Januar

Die Schneegesellschaft

5. Januar

Good Grief

Man On The Run

11. Januar

Krass Klassenfahrt

12. Januar

Lift

13. Januar

Cry Macho

15. Januar

maboroshi

18. Januar

Primbon

Rachid Badouri: Les fleurs du tapis

19. Januar

60 Minuten

Mi soledad tiene alas

20. Januar

The Many Saints of Newark

22. Januar

Narvalo o quasi

23. Januar

Jacqueline Novak: Get on Your Knees Standup Special

24. Januar

Six Nations: Full Contact

29. Januar

Il piccolo grande Bheem: Giochiamo insieme

30. Januar

Jack Whitehall: Settle Down

31. Januar

Weil der Mensch erbärmlich

Alessandro Magno: come nasce una leggenda

Ohne genaues Datum

The Kitchen

Dusty Slay: Workin' Man

Auf welche Filme und Serien auf Netflix freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas Interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert? Welchen würdet ihr aktuell am meisten empfehlen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!