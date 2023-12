Disney Plus im Januar 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Januar 2024 wird einer der bekanntesten Klassiker von Charles Dickens fortgesetzt. Bildquelle: Disney.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Januar 2024 könnt ihr euch auf einen der teuersten Filme aller Zeiten freuen. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im November hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im Januar 2024: The Artful Dodger

Die Abenteuerserie The Artful Dodger basiert auf dem Roman Oliver Twist von Charles Dickens. Sie spinnt die Geschichte um den ehemaligen Taschendieb Jack Dawkins beziehungsweise Dodger (Thomas Brodie-Sangster) im Australien der 1850er Jahre weiter. Dieser hat sich inzwischen von seinem kriminellen Leben in London abgewandt und verdient sein Geld als erfolgreicher Chirurg.

Doch als plötzlich sein ehemaliger Lehrmeister Norbert Fagin (David Thewlis) auftaucht, beginnt seine neue Existenz zu bröckeln. Fagin sorgt dafür, dass es Dodger erneut in die Unterwelt des Verbrechens zieht, wo Raubzüge und Taschenspielertricks zum Tagesgeschäft gehören. Doch nicht nur sein Doppelleben hält den Chirurgen auf Trab: Bei all seinen Strapazen verliebt er sich auch noch ausgerechnet in die junge Medizinstudentin und Tochter des Gouverneurs Lady Belle (Maia Mitchell).

Den Trailer zu The Artful Dodger seht ihr hier:

Neben David Thewlis, den die meisten von euch wohl als Remus Lupin aus den Harry-Potter-Filmen kennen, könnt ihr euch auch auf Schauspielerinnen und Schauspieler wie Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones und Maze Runner), Tim Minchin (Californication), Maia Mitchell (The Fosters) und Lucy-Rose Leonard (The Naked Wanderer) freuen.

The Artful Dodger erscheint am 17. Januar 2024 auf Disney Plus.

Neue Filme bei Disney Plus im Januar 2024

2. Januar

2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony

17. Januar

Der Juwelendieb

The Creator

2:24 The Creator: Der neue Film des Rogue One-Regisseurs sieht wie ein Traum für SciFi-Fans aus

Neue Serien bei Disney Plus im Januar 2024

Die Liste basiert auf der offiziellen Ankündigung von Disney und kann sich bis Januar noch ändern.

3. Januar

Betrug: Der perfekte Ehemann – Staffel 1

Ishura – Staffel 1

FX’s Class of ‘09 – Staffel 1

Camp Kikiwaka – Staffel 6

Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen – Staffel 7

10. Januar

Demons and Saviors: Der Fall Christina Boyer – Staffel 1

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 22

Schmugglern auf der Spur – Staffel 4

Echo - Staffel 1

1:54 Echo: Im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie ist Vincent D'Onofrio als Kingpin zurück

12. Januar

Bluey – Neue Folgen der 3. Staffel

17. Januar

A Shop for Killers – Staffel 1

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Neue Folgen der 5. Staffel

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 3

Horrortrips – Wenn Reisen zum Albtraum werden – Staffel 12

The Artful Dodger - Staffel 1

19. Januar

Cristóbal Balenciaga - Staffel 1

24. Januar

Big City Greens – Neue Folgen der 3. Staffel

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen – Staffel 3

Das echte große Krabbeln - Staffel 1

31. Januar

Choir – Staffel 1

Life in Pieces – Staffel 1-4

Schwarzmerkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 3

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert oder reicht euch einer? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!