Ein neues Buch zu Elden Ring kostet 250 Euro - und sieht verflucht cool aus

Das inoffizielle Lore Book zu Elden Ring ist unglaublich schick, aber auch ziemlich kostspielig.

Elden Ring-Fans aufgepasst! Für alle, die nicht genug von der düsteren Welt aus Hidetaka Miyazakis Meisterwerk bekommen, gibt es eine aufregende Neuigkeit: Ein neues, luxuriöses Buch, das sich mit der Mythologie hinter dem Spiel befasst, steht kurz vor der Veröffentlichung.

Das Buch trägt den Titel Grace Given: The Mythology of Elden Ring und wurde vom bekannten YouTuber und Elden-Ring-Experten Geoff SmoughTown Truscott geschrieben. Dafür müsst ihr allerdings tief in die Tasche greifen.

Eine Investition für Hardcore-Fans

Veröffentlicht wird das gute Stück vom irischen Verlag Tune & Fairweather, der bereits Bücher zu anderen FromSoftware-Klassikern wie Bloodborne und Dark Souls herausgebracht hat. Grace Given verspricht auf über 500 Seiten geballtes Wissen und schicke Artworks, die die Mythen und Geschichten der Zwischenlande bis ins kleinste Detail beleuchten.

Auch das Buch selbst kann sich sehen lassen: Eingebunden in einen verzierten, goldfolierten Hardcover-Einband enthält es zahlreiche Artworks bekannter Künstler:

25 Kapitel-Illustrationen von Chris Lewis Lee

über 20 Farbillustrationen von Shimhaq

mehr als 100 Spot-Illustrationen von MenasLG

fünf ganzseitige, vergoldete Illustrationen von Elliot Wells

Die Collector’s Edition, die ab sofort vorbestellt werden kann, kostet stolze 250 Euro. Für echte Sammler gibt es die Limited Edition für 700 Euro, die zusätzlich einen signierten und nummerierten Kunstdruck von Shimhaq sowie vergoldete Seitenränder enthält. Das absolute Highlight ist jedoch die Benefactor Edition für stolze 1.000 Euro, bei der man seinen Namen als Gönner im Buch verewigen lassen kann.

Wer bis zum 10. August vorbestellt, erhält außerdem die E-Book-Version von Grace Given, sobald das Buch fertiggestellt ist.

Obwohl das Buch nicht offiziell von FromSoftware lizenziert ist, hat Tune & Fairweather mit ähnlichen Publikationen bereits bewiesen, dass hier echte Qualität geboten wird. Für Fans, die nicht ganz so tief in die Tasche greifen wollen, gibt es glücklicherweise auch andere fantastische Werke, die ihr euch ins Regal stellen könnt – etwa das neue GameStar-Sonderheft zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree.