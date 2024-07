Stopp! Dieses DLC-Monster in Elden Ring ist ein Freund - tötet ihr es, geht eine Quest verloren

Die Sprosse der Fäulnis sind harte Gegner. Seht im DLC aber lieber zweimal hin, bevor ihr drauflos kloppt!

Quests in Elden Ring folgen ganz eigenen Regeln. So kann es schon einmal passieren, dass ihr am einen Ende der Welt etwas tut, und dadurch am anderen Ende ein Quest-Verlauf beeinflusst wird. Im schlimmsten Fall verbaut ihr euch sogar die Möglichkeit, mit NPCs zu reden, und das ganz ohne es zu merken. Wenn ihr diese Monster im DLC tötet, passiert genau das.

Achtung! Manche Sprosse der Fäulnis sind freundlich

Vorsicht, Spoiler! Ab hier geht es um Gegner und eine Quest in Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Aus dem Hauptspiel kennen wir diese Tausendfüßler-artigen Gegner namens »Sprosse der Fäulnis« als gnadenlose Feinde. Wenn man da nicht schnell genug ist, wird man mal eben von unzählbaren Projektilen durchbohrt.

In Shadow of the Erdtree gibt es jedoch Varianten dieser Gegner, die durchaus handzahm sind und einfach nur in der Welt herumsitzen, »Sammlerbrut« genannt. Wenn ihr auf einen davon trefft, steckt eure Waffe sofort weg! Tötet ihr einen der friedlichen Gesellen, kostet euch das eine ganze Questline, nämlich die um den Ritter Moore, der in der Grabfeld-Ebene wartet.

Von den friedlichen Sprossen der Fäulnis gibt es mehrere, die überall in der Welt verteilt sind. Habt ihr auch nur einen von ihnen getötet, weigert sich Moore, mit euch zu reden, denn er sammelt Dinge für die Sammlerbrut. Später in der Quest werdet zudem ausdrücklich darum gebeten, nett zu diesen Gesellen zu sein.

Befolgt ihr das, ist euch sogar Loot sicher. Sprecht mit ihnen und ihr erhaltet Handwerksbücher, mit denen ihr DLC-Gegenstände herstellen könnt! Wenn ihr also auf die Gegner trefft, checkt vorher, ob ihr sie anvisieren könnt. Wenn dem nicht so ist: Finger weg, dann steht eurem Quest-Erfolg auch nichts im Wege.