Elden Ring: Vergesst die Mimic Tear, es gibt eine neue Geisterasche, die ihr unbedingt ausprobieren solltet

Bosskämpfe in Elden Ring sind fast immer eine Herausforderung, aber immerhin könnt ihr Helfer beschwören.

Elden Ring ist ohnehin schon bockschwer, die Bosse aus der großen Erweiterung Shadow of the Erdtree sind aber eine noch größere Herausforderung.

Mit einem Patch haben die Entwickler zwar inzwischen den Start in den DLC vereinfacht, etwas Hilfe in den Kämpfen kann aber natürlich trotzdem nicht schaden. Auf Reddit macht ein Spieler jetzt auf eine neue Geisterasche aufmerksam, die gleich mehrere starke Vorteile im Gepäck hat.

Hat mich öfter erledigt als manche Bosse

Genauer gesagt geht es um die Bigmouth Imp Ashes , die mit Shadow of the Erdtree ins Spiel kommen. Sie lassen euch eine Kreatur beschwören, die wie eine humanoide Figur mit Kanone als Kopf aussieht. Reddit-User KishudarK preist sie mit folgenden Worten an:

Überseht diesen Kerl nicht, er verursacht absurden Giftschaden, greift aus der Entfernung an und kann ein paar Treffer einstecken, wenn notwendig.

Für seinen Post bekommt KishudarK eine Menge Zustimmung in Form von über 6.000 Upvotes und vielen Kommentaren. So schreibt etwa StarlightSpindrift:

Wie könnte ich ihn übersehen, er hat mich öfter erledigt als manche Bosse :(

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die beste Erweiterung, die From Software je gemacht hat!

Der Bigmouth Imp ist aber nicht nur wegen seines Schadens eine wertvolle Hilfe im Kampf. Er kann so einigen Bossen das Leben schwer machen, indem er sie einfach umwirft oder zurückstößt, wie einige Spielerinnen und Spieler berichten:

Ich habe ihn im Kampf gegen Malenia ausprobiert und die meisten seiner Angriffe werfen sie zu Boden. Es ist urkomisch. LazyNotDumb

Habe ihn beim Baumwächter benutzt und jeder Treffer hat ihn herumgeschubst. Admirable_Ad9238

So findet ihr die Bigmouth Imp Ashes

Falls ihr euch nun auch den großkalibrigen Helfer aneignen möchtet, erklären wir euch kurz, wo ihr ihn findet. Sucht im Süden der Region Scadu Altus nach den Dunkellichtkatakomben. Im zweiten Untergeschoss des Dungeons trefft ihr auf einen riesigen Bigmouth Imp, der mit Feuerbällen auf euch schießt. Den Standort des Dungeons findet ihr auch auf unserer interaktiven Karte:

Besiegt ihr den Gegner, könnt ihr auf der linken Seite des Raumes einen Hebel betätigen, um die Plattform zu senken, auf der er stand. So könnt ihr einen Raum mit einer Schatztruhe betreten, in dem sich die Geisterasche befindet. Wo ihr die verehrte Geisterasche zum Aufwerten des Bigmouth findet, verrät euch unser Guide.

Solltet ihr noch weitere Tipps und Tricks rund um Shadow of the Erdtree brauchen, findet ihr all unsere Guides dazu oben verlinkt. Wisst ihr dagegen schon ausreichend Bescheid, interessieren euch vielleicht die Meinungen unserer Experten: Warum Natalie sich so sehr über die Erweiterung freut, erklärt sie im Podcast. Und André argumentiert, warum er Elden Ring am liebsten mit Maus und Tastatur spielt.