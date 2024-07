Besiegt Elden-Ringe-Bosse in wenigen Sekunden: Wahnsinn-Builds machen im DLC ihrem Namen alle Ehre

In Shadow of the Erdtree sind Madness- beziehungsweise Wahnsinn-Builds sehr mächtig.

Treiben euch manche Gegner in Shadow of the Erdtree in den Wahnsinn? Wie wäre es, wenn ihr das zu eurem Vorteil nutzt? Wahnsinn-Builds sind in der Lage auch die schwersten Bosse in kürzester Zeit auf die Bretter zu schicken. Wir haben für euch ein Beispiel für einen solchen Build.

Blitz in der Flasche

Der Build dreht sich um die Blitzparfümflasche mit der Kriegsasche Rollende Funken und den Zustand Wahnsinn (englisch: Madness), um den Schaden zu verstärken.

Reddit-Nutzer EvilPantalones zeigt euch, wie das Ganze im Kampf aussieht. Damit ihr euch keine DLC-Bosse spoilert, geht es in dem Video gegen Drachenlord Placidusax aus dem Hauptspiel:

Für den Build braucht ihr folgende Ausstattung:

60 Glaube: Verstärkt die für den Build nötigen Anrufungen und die Parfümflaschen skalieren mit diesem Wert.

Verstärkt die für den Build nötigen Anrufungen und die Parfümflaschen skalieren mit diesem Wert. 60 Kraft: Viele Lebenspunkte sind wichtig, da der Build euch konstant HP kostet.

Viele Lebenspunkte sind wichtig, da der Build euch konstant HP kostet. 60 Geschick : Parfümflaschen skalieren auch mit diesem Wert.

: Parfümflaschen skalieren auch mit diesem Wert. Blitzparfümflasche + 25 mit der Kriegsasche Rollende Funken: Zielt ihr mit dieser Kriegsasche auf den Boden, werden die Explosionen in einer Linie übereinander gestapelt und verursachen eine große Menge an Schaden.

+ 25 mit der Kriegsasche Zielt ihr mit dieser Kriegsasche auf den Boden, werden die Explosionen in einer Linie übereinander gestapelt und verursachen eine große Menge an Schaden. Rakshasa Rüstungsse t (Ohne Helm): Erhöht verursachten, aber auch erlittenen Schaden.

t (Ohne Helm): Erhöht verursachten, aber auch erlittenen Schaden. Schwarze Knute : Erhöht euren Schaden, wenn ihr an Wahnsinn leidet.

: Erhöht euren Schaden, wenn ihr an Wahnsinn leidet. Parfümeurtalisman: Verstärkt Effekte von Parfümobjekten.

Verstärkt Effekte von Parfümobjekten. Scherbe von Alexander: Erhöht Angriffskraft.

Erhöht Angriffskraft. Blitzender Skorpiontalisman: Erhöht Blitzschaden, also Rollende Funken.

Erhöht Blitzschaden, also Rollende Funken. Frohlocken des Älteren: Erhöht die Angriffskraft, wenn ihr an Wahnsinn leidet.

Erhöht die Angriffskraft, wenn ihr an Wahnsinn leidet. Shabiris Geheul: Diese Anrufung erhöht eure Wahnsinn-Anzeige.

Diese Anrufung erhöht eure Wahnsinn-Anzeige. Goldener Schwur: Diese Anrufung erhöht euren Schaden und Schadensreduktion.

Diese Anrufung erhöht euren Schaden und Schadensreduktion. Flasche der wundersamen Arznei: Gesprungene Blitzschleierträne (Erhöht Blitzschaden) und Gesprungene Blutsaugerträne (Erhöht Angriffskraft, zieht kontinuierlich HP ab).

10:00 Wir zeigen euch die ersten 10 Minuten aus Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Was gilt es zu beachten?

Wie ihr schon im Reddit-Beitrag sehen könnt, wird Shabiris Geheul noch vor dem Kampf genutzt, um die Wahnsinn-Anzeige auf Maximum zu bringen. Dadurch erhöht sich der verursachte Schaden enorm.

Die Flasche der wundersamen Arznei wird ebenfalls vor dem Kampf genutzt. So gebufft muss nur noch Rollende Funken zum Angriff eingesetzt werden und die Bosse fallen in Sekunden.

Bedenkt allerdings, dass euch dieser Build zu einer Glaskanone macht und ihr konstant Lebenspunkte verliert. Außerdem nehmt ihr erhöhten Schaden und seid je nach Boss nach nur zwei Treffern besiegt. Vergesst also das Heilen und Ausweichen nicht.

Der oben aufgeführte Build stellt bei Level und Ausrüstung das Optimum dar, allerdings ist er auch auf dem Weg dorthin schon sehr mächtig. Es gibt zudem viele Varianten, die andere Anrufungen oder Kriegsaschen nutzen. Sie setzen aber alle auf den Wahnsinn als Buff für den Schaden. Über diesem Absatz findet ihr Guides, die euch helfen, die nötige Ausrüstung zu finden.