Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Reveal kommt noch heute, Release-Termin geleakt

Noch heute zeigt sich die Erweiterung Shadow of the Erdtree zum ersten Mal im Trailer.

Zum Release vor ziemlich genau zwei Jahren sorgte das Open-World-Rollenspiel der Souls-Entwickler bei Kritik und Fans für viel Begeisterung. Letzten Februar wurde dann angekündigt, dass Elden Ring noch eine große Erweiterung bekommen soll.

Der Trailer zu Shadow of the Erdtree soll nun am 21. Februar um 16:00 zum ersten Mal gezeigt werden. Kurz nach der Ankündigung zur Trailer-Premiere will ein Leak auch über das Releasedatum für den DLC Bescheid wissen.

Wann erscheint Shadow of the Erdtree?

Laut dem Leak soll die Erweiterung am 21. Juni 2024 erscheinen, also in genau vier Monaten. Diese Information stammt von der Website Dealabs deren Autor Billbil-Kun schon früher Details zu verschiedenen Spielen korrekt vorhersagte.

Dennoch lässt sich das geleakte Releasedatum bisher nicht endgültig bestätigen, genießt den Leak also mit etwas Vorsicht.

Der Leaker gibt außerdem an, dass er sich selbst nicht zu hundert Prozent sicher sei, ob das Datum korrekt ist. Offenbar fand er heraus, dass eine GOTY-Edition von Elden Ring, die den DLC enthält, am 21. Juni veröffentlicht werden soll, und leitete daraus auch den Release der Erweiterung ab.

Wann erfahren wir mehr?

Heute um vier Uhr nachmittags werden wir vielleicht Klarheit bekommen: Denn zu diesem Zeitpunkt wird, wie oben bereits angemerkt, der erste Trailer zu Shadow of the Erdtree veröffentlicht. Der Trailer soll etwa drei Minuten dauern, und auch Gameplay aus der Erweiterung zeigen. Möglicherweise wird dann auch das Releasedatum verraten.

