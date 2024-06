Elden Ring: Wie gefällt euch Shadow of the Erdtree? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Wie lautet euer Urteil zum Addon von Elden Ring? Verratet es uns!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist da! Erstmal freuen wir uns, dass ihr euch kurz aus dem Addon losreißen konntet, um hier auf unsere Umfrage zu klicken. Vielleicht verschafft euch das gerade die nötige Durchschnaufpause nach einem frustrierenden Bosskampf?

Das Addon ist gewaltig – nicht nur im Umfang, sondern auch in seiner objektiven Qualität. Warum wir der Meinung sind, dass es seine zahlreichen Traumwertungen völlig verdient, lest ihr in unserem Test zu Shadow of the Erdtree.

Aber objektiv, schmobjektiv! Hier geht’s ausdrücklich um eure persönliche Meinung. Stimmt gleich hier ab, wie gut euch das Addon gefällt.

Der beste DLC aller Zeiten?

Bisher hielt The Witcher 3: Blood and Wine diesen Titel, aber Shadow of the Erdtree hat das Addon sogar noch überholt, was die internationalen Reviews angeht. Auch bei den Steam-Spielerzahlen legte es einen Traumstart zum Release am 21. Juni 2024 hin.

Neben einem ganz neuen Gebiet (die Schattenlande) voller neuer Bosse, kleinerer Gegner, Ausrüstung und Geisteraschen wartet natürlich auch eine neue Story auf euch. Diesmal geht’s um Miquella, den älteren Zwillingsbruder von Malenia aus dem Hauptspiel. Hier könnt ihr euch gleich mal die ersten zehn Minuten des Addons anschauen – keine Sorge, das ist wirklich nur ein winziger Bruchteil:

10:00 Wir zeigen euch die ersten 10 Minuten aus Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Das Addon kostet stolze 40 Euro, liefert dafür rund 15 Stunden Hauptstory und locker nochmal 20 an Nebenquests, Sammelkram und Geheimnissen. Eure Spielzeit hängt natürlich sehr davon ab, wie schnell ihr die Bosse erledigt und wie viel Zeit ihr euch beim Sightseeing lasst, denn es gibt wieder viele wunderschön düstere Anblicke.

Ihr findet ein bestimmtes Item nicht? Der Eingang zum Addon ist zu gut versteckt? Oder ihr kommt einfach nicht an diesem einen fiesen Boss vorbei? Keine Sorge, wir haben den perfekten Guide für all das und mehr. Hier eine Auswahl:

Vielen Dank schon mal für eure rege Teilnahme! Schreibt uns natürlich auch gerne gleich unten in die Kommentare, was euch an Shadow of the Erdtree am besten gefällt, wo ihr euch Verbesserungen wünscht und welcher neue Bosskampf euch bisher am schwersten fiel! Wir freuen uns darauf, eure Meinungen zu lesen.