Dank Shadow of the Erdtree: Elden Ring erreicht auf Steam beeindruckende Zahlen

Auf Steam deutet sich an: Shadow of the Erdtree wird ein großer Erfolg.

Beim Release eines großen Spiels lohnt sich oft ein Blick auf die Steam-Metriken, um einzuschätzen, wie die Erfolgschancen stehen. Im Falle des am 21. Juni 2024 erschienenen Elden-Ring-Addons Shadow of the Erdtree sehen die Zahlen mehr als rosig aus.

Hunderttausende Abenteurer schon am ersten Tag

Nur wenige Stunden nach dem Release von Shadow of the Erdtree tummeln sich bereits hunderttausende Fans in der neuen Schattenwelt. Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind es genau genommen 480.534 Spieler. In den vergangenen 24 Stunden kratzte Elden Ring sogar erstmals seit über zwei Jahren wieder an der Marke von 600.000 wackeren Recken.

Eine Badewanne? Nein, der Verlauf der Spielerzahlen von Elden Ring, die dank Shadow of the Erdtree wieder rasant steigen.

Wie ihr der obigen Statistik von SteamDB entnehmen könnt, ist es aber noch ein weiter Weg, bis Shadow of the Erdtree für einen neuen Rekord sorgen könnte. Der bisherige Höchstwert für Elden Ring beträgt nämlich 953.426 Spieler und stammt wenig überraschend aus der Zeit unmittelbar nach dem Release im Februar 2022.

Auch auf Twitch lässt Elden Ring wieder die Muskeln spielen. Zwar ist man auch hier noch ein gutes Stück von den Allzeithochs entfernt, doch in den vergangenen 24 Stunden schauten laut SteamDB knapp 650.000 Interessierte den Streamern ihrer Wahl dabei zu, wie sie die neuen Gebiete erkunden und Bosse vermöbeln.

Um dieses Thema mit einer weiteren schönen Zahl abzuschließen: In den vergangenen 30 Tagen hat sich die Spielerzahl von Elden Ring somit um stolze 612 Prozent erhöht. Werte, von denen andere Titel nur träumen können …

Spielt ihr das Addon auch? Wir helfen euch!

Seid ihr auch schon fleißig dabei, Shadow of the Erdtree zu spielen? Wenn ja, kommt ihr soweit zurecht oder gibt es noch Fragen und Probleme, die euren Spielspaß trüben? Wenn dem so ist: Keine Sorge, wir stehen euch zur Seite!

Zum einen mit unserem prall gefüllten Sonderheft, das euch auch analog mit allen Infos, Tipps und Tricks zum Addon versorgt:

Zum anderen haben wir auch jede Menge Online-Guides für euch, die keine Fragen offenlassen. Als besonderes Schmankerl bieten wir euch interaktive Karten, auf denen ihr alle Rüstungen, Waffen und andere wichtige Items seht.

Einige Guides haben wir euch im obigen Kasten verlinkt. Lasst uns zum Abschluss gerne noch eure Meinung zu Shadow of the Erdtree da! Habt ihr großen Spaß mit dem Addon? Hängt ihr irgendwo? Oder macht ihr aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads einen großen Bogen um den Titel, wie schon damals beim Hauptspiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!