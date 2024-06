Elden Ring: Laut Reviews ist Shadow of the Erdtree schon jetzt der beste DLC aller Zeiten

Was sagt die internationale Presse zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Wir verraten es euch.

Shadow of the Erdtree ist endlich da - beziehungsweise fast. Denn eigentlich sind es noch zwei Tage bis zum offiziellen Release des umfangreichen Story-DLC für Elden Ring. Ausgewählte Kritiker und Medienhäuser konnten die Erweiterung jedoch bereits anspielen und ihr Fazit lässt auf Großes hoffen.

Bombastisch , gigantisch , all das, wovon Spieler immer geträumt haben – Die Kritiken überschlagen sich regelrecht mit Lob für die Erweiterung zu FromSoftwares aktuellem Rollenspiel-Hit. Auch unsere Testerin Elena konnte den Erdenbaum-DLC bereits auf Herz und Nieren prüfen und ist begeistert.

Für sie übertrifft Shadow of the Erdtree sogar das Hauptspiel!

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die beste Erweiterung, die From Software je gemacht hat!

Wir wollen uns aber natürlich nicht nur selbst beweihräuchern, sondern euch auch einen Blick auf die Meinung anderer internationaler Kollegen und fachkundiger Tester ermöglichen - und haben dazu einen kleinen Pressespiegel zusammengestellt.

Universelle Anerkennung

Wirft man einen Blick auf die Aggregator-Webseite Metacritic, die internationale Testergebnisse zu einer Gesamtwertung zusammenrechnet, ergibt sich ein deutliches Bild. Shadow of the Erdtree hat sich mit einer souveränen 95 an die Spitze der diesjährigen Spiele-Releases gesetzt.

Aber nicht nur das: Mit diesem außergewöhnlich hohen Score ist Shadow of the Erdtree auch das bestbewertete DLC aller Zeiten. Das Addon überholt damit sogar die herausragende Witcher-3-Erweiterung Blood and Wine aus dem Jahr 2016, die durchschnittlich immerhin mit einer 92 bewertet wurde.

Im Folgenden haben wir einige aussagekräftige Rezensionen internationaler Medienhäuser für euch zusammengestellt:

Was sagt die internationale Presse? GameSpot (100/100) Mit all dem, was Schatten des Erdbaums zusätzlich zu dem bietet, was in den Zwischenlanden existiert, fühlt sich die Geschichte von Elden Ring jetzt vollständig und die Welt komplett an, und das ist eine atemberaubende Leistung. Es ist meisterhaft gemachte Dark Fantasy, reich an Details und ausgeklügelt in ihrem Aufbau; ein Ort, der sich gefährlich und grausam anfühlt, gefüllt mit denkwürdigen Charakteren, faszinierenden Regeln, verblüffenden Konzepten und konkurrierenden Ideologien. - Tamoor Hussain Zur vollständigen Kritik. IGN (100/100) Laut FromSoftware ist Shadow of the Erdtree die einzige Erweiterung, die Elden Ring erhalten wird. Zum Glück kann man sich kaum einen besseren DLC als diesen vorstellen - vorausgesetzt, man hofft nicht, dass er etwas radikal Neues bringt. Alles, was ich am Original geliebt habe, wurde in einem unglaublich kompakten Paket zusammengefasst - ein Paket, das die Größe vieler eigenständiger Spiele hat und nur im Vergleich zur absolut riesigen Welt von Elden Ring selbst als "klein" bezeichnet werden kann. - Mitchell Saltzman Zur vollständigen Kritik. Destructoid (95/100) Obwohl meine Erwartungen hoch waren, hat Shadow of the Erdtree sie noch übertroffen. - Chris Carter. Zur vollständigen Kritik. PC Gamer (95/100 Eine meisterhaft gestaltete Erweiterung zu einem der besten Action-Rollenspiele des letzten Jahrzehnts, die nicht nur das Basisspiel ergänzt, sondern dessen thematische und systemische Reichweite noch weiter ausdehnt. - Tyler Colp Zur vollständigen Kritik. Level Up (95/100) Shadow of the Erdtree ist ein Liebesbrief an alles, was die Serie ausmacht, und ein würdiger Abschied von einem bereits legendären Spiel, das alle klassischen Elemente der Souls-Saga vereint. - Luis Sánchez. Zur vollständigen Kritik. Gamepressure (90/100) Shadow of the Erdtree ist eine Erweiterung, die Elden Ring perfekt ergänzt, indem sie neue Dinge hinzufügt, aber gleichzeitig an dem guten alten entwickelten Rezept festhält. Für Fans des Genres gibt es einen guten Grund, zum Spiel zurückzukehren, einfach um die wunderschön gestaltete Welt zu erkunden und sich der bisher größten Herausforderung zu stellen. - Maciej Bogusz. Zur vollständigen Kritik. PC Games (90/100) Shadow of the Erdtree ist ein gigantisches Sahnehäubchen auf der großartigen Torte von Elden Ring, und obwohl es ein bisschen zu viel vom Basisspiel wiederverwendet, ist die großartige neue Welt das Beste, was From Software je geschaffen hat. - Stefan Wilhelm. Zur vollständigen Kritik. Jeuxvideo.com (90/100) Shadow of the Erdtree ist viel mehr als nur ein Zusatzinhalt für Elden Ring: Es ist mit Fug und Recht ein außergewöhnliches Abenteuer. - Charlanmhg. Zur vollständigen Kritik.

Haben wir euch mit unserem Test also zu viel versprochen? Wir glauben nicht. Denn obwohl es hier und da zwar einige kleinere Kritikpunkte an Shadow of the Erdtree gibt – ja, die neuen Bosse sind noch schwerer – sind sich die Reviews überwiegend einig:

Mit der Erweiterung ist FromSoftware ein Meisterwerk gelungen.

Ab dem 21. Juni könnt ihr euch selbst ein Bild von Shadow of the Erdtree machen und euch an den vielen neuen Gegnern der Erweiterung nach Herzenslust die Zähne ausbeißen. Um euch einen guten Start in den DLC zu ermöglichen, bringen wir passend zum Release ein schickes Sonderheft zu Elden Ring heraus, prall gefüllt mit Guides.

Wir hoffen, dass eure Controller und Tastaturen damit die nächsten Wochen unzerstört überstehen.

Was denkt ihr über die bisherigen Kritiken zu Shadow of the Erdtree? Freut ihr euch auf die Erweiterung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!