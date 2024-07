Elden Rings beliebteste Mod ist zurück – jetzt auch für Shadow of the Erdtree

So würde eine prächtige Koop-Truppe in der GameStar-Redaktion aussehen.

Gute Nachrichten für alle Fans von Elden Ring! Die beliebte Seamless Co-op Mod, wurde kürzlich für den brandneuen DLC Shadow of the Erdtree aktualisiert. Dank der harten Arbeit des Mod-Entwicklers LukeYui könnt ihr nun wieder gemeinsam mit euren Freunden durch die knallharte Welt von Elden Ring streifen.

Die beliebteste Elden Ring Mod ist endlich zurück

Die Seamless Co-op Mod ist ein Muss für alle, die Elden Ring gemeinsam mit bis zu fünf Freunden erleben wollen, ohne von den zahlreichen Einschränkungen des Vanilla-Spiels behindert zu werden. Standardmäßig können Spieler in Elden Ring oft nur in bestimmten Zonen zusammen spielen, und selbst dann müssen sie sich an strenge Regeln halten, die das Koop-Erlebnis erheblich einschränken.

Der Seamless Co-op Mod hebt diese Barrieren auf, indem er euch ermöglicht, euch ohne Unterbrechung durch die verschiedenen Zonen zu bewegen und schließlich das gesamte Spiel gemeinsam zu spielen.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die beste Erweiterung, die From Software je gemacht hat!

Mit dem Start des DLCs Shadow of the Erdtree am 21. Juni war die Mod zunächst nicht mehr nutzbar, was einer der meistgenannten Gründe für negative Steam-Bewertungen war. LukeYui hat jedoch schnell reagiert und die Mod von Grund auf neu geschrieben, um die neuen Inhalte zu unterstützen.

Trotzdem können noch Fehler auftreten, aber LukeYui arbeitet bereits an weiteren Updates, um diese zu beheben.

So könnt ihr Elden Ring im Koop spielen

Wer die Mod nun ausprobieren möchte, kann sie ganz einfach installieren. Ihr müsst nur …

… die Mod-Seite auf Nexus Mods besuchen.

Die Datei herunterladen und in den Elden-Ring-Ordner auf eurem PC extrahieren.

In der Entpacken ersc_settings.ini müsst ihr ein Passwort für eure Koop-Sitzung festlegen. Scrollt dazu bis zur Zeile cooppassword = hinunter und gebt das gewünschte Passwort dort ein.

hinunter und gebt das gewünschte Passwort dort ein. Wichtig : All eure gewünschten Mitspieler müssen hier dasselbe Passwort hinterlegen, damit das Spiel euch später miteinander verbinden kann.

: All eure gewünschten Mitspieler müssen hier dasselbe Passwort hinterlegen, damit das Spiel euch später miteinander verbinden kann. Anschließend müsst ihr die Mod nur noch per ersc_launcher.exe starten.

Im Spiel selbst muss der designierte Host der Sitzung das Item Tiny Great Pot verwenden. Sobald dies geschehen ist, können die weiteren Mitspieler beitreten, indem sie das Item Effigy of Meleina verwenden.

Falls ihr einander verprügeln wollt, kann der Host zudem das Judicator's Rulebook verwenden, um PVP und Friendly Fire ein- und auszuschalten.