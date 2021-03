Die Übernahme von ZeniMax (und dessen Tochterunternehmen Bethesda) durch Microsoft ist genehmigt. Der Konzern hinter Erfolgsmarken wie Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein und Co. gehört ab sofort zum Xbox-Hersteller.

Bereits beim ersten Bekanntwerden stellten sich Fragen nach Plattform-Exklusivität. Also wird Microsoft künftig Bethesda-Spiele exklusiv für PC und Xbox vorbehalten, wie es mit Eigenproduktionen schon jetzt praktiziert wird?

Auf diese Frage gibt es jetzt eine Antwort, wenn auch eine vage: Microsoft gab bekannt, dass »einige« Bethesda-Spiele künftig exklusiv für PC und Xbox erscheinen. Welche Spiele genau der PlayStation vorenthalten werden, bleibt derzeit offen. Die Bekanntmachung folgte im Rahmen der abgesegneten Übernahme von ZeniMax durch Microsoft.

"Dies ist der nächste Schritt beim Aufbau eines branchenführenden Teams aus First-Party-Studios und eine Verpflichtung, die wir gegenüber unserer Xbox-Community haben. Mit der Ergänzung der Bethesda-Kreativteams sollten Gamer wissen, dass Xbox-Konsolen, PC und Game Pass der beste Ort sein werden, um neue Bethesda-Spiele zu erleben, einschließlich einiger neuer Titel in der Zukunft, die exklusiv für Xbox- und PC-Spieler sein werden."

Damit ist klar: Nur PC- und Xbox-Spieler können sicher sein, dass neue Bethesda-Spiele auf der eigenen Plattform erscheinen. PlayStation-Nutzer dagegen müssen von Titel zu Titel bangen, ob eine Exklusivität greift oder nicht.

Welche Spiele könnten gemeint sein?

Als erstes kommen natürlich große neue Spiele wie The Elder Scrolls 6, Starfield und ein neues Spiel im Fallout-Universum in den Sinn. Genauso gut könnte Microsoft aber auch kleinere Titel meinen oder sich ein Hintertürchen auflassen, je nachdem wie sich der Konsolenmarkt in Zukunft entwickelt. Auch ob es sich um eine zeitliche Exklusivität handeln könnte, ist derzeit noch unklar.

Interessant in dem Zusammenhang: Der nächste Bethesda-Titel Deathloop erscheint noch exklusiv für die PlayStation 5 und für den PC, aber eben nicht für die Microsoft-Konsolen – zumindest bis auf weiteres.

Warum die Übernahme von Bethesda durch Microsoft gleichermaßen ein Fluch wie ein Segen sein kann, haben wir für euch im GameStar-Podcast diskutiert:

Microsofts Bethesda-Übernahme ist ein Segen - oder ein Horrorszenario

Große Akquisitionen sind für Fans oft ein Quell von Verunsicherung. In der Vergangenheit betonte Microsoft allerdings mehrfach, man wolle Bethesda in Ruhe arbeiten lassen.