Elex 3 ließ sich schon durchspielen, als Piranha Bytes endgültig zerbrach

Elex 3 existierte schon in einem spielbaren Zustand, sehen werden wir das Spiel aber nie.

Im vergangenen Jahr musste mit Piranha Bytes eines der traditionsreichsten Spielestudios in Deutschland schließen. Die Gothic-Entwickler arbeiteten zuletzt unter anderem an einem dritten Teil ihrer Rollenspiel-Reihe Elex, der aber nie fertiggestellt oder auch nur angekündigt wurde.

Doch wie wir in Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeitern des Studios erfahren konnten, war die Entwicklung schon erstaunlich weit fortgeschritten. Die ganze Geschichte rund um das Ende von Piranha Bytes lest ihr in unserem Report:

Wie fertig war Elex 3?

Bevor Piranha Bytes den Betrieb im Sommer 2024 endgültig einstellte, war Elex 3 unter dem Arbeitstitel »Singularity« tatsächlich schon von Anfang bis Ende durchspielbar. Das heißt allerdings nicht, dass man schon am Ende der Entwicklung angelangt war: Im Spiel steckten noch zahlreiche unfertige Grafik-Objekte, Bugs mussten gefixt werden und die Lokalisierung fehlte ebenfalls.

53:53 Das Ende von Piranha Bytes: Was wirklich geschah

Dass Elex 3 überhaupt schon so weit war, ist entschlossenen Sparmaßnahmen zu verdanken : Weil der Publisher Embracer in finanzielle Schwierigkeiten geriet, sah man sich bei Piranha Bytes gezwungen, kleiner zu denken. Um das Spiel auch mit einem kleineren Budget fertigstellen zu können, wurden viele Gebiete der Open World massiv verkleinert.

Hätten die Entwickler ungestört weiterarbeiten können, wäre eine Veröffentlichung von Elex 3 im ersten Viertel von 2026 realistisch gewesen. Doch dazu konnte es nie kommen.

Kleiner, aber ambitionierter?

Für Elex 3 hatte sich Piranha Bytes offenbar einiges vorgenommen. Von 2022 bis 2023 wurde die hauseigene Engine stark verbessert und etwa ein modernes Beleuchtungssystem integriert, das von der Unreal Engine 5 inspiriert ist. Auch die in Elex 2 vielfach kritisierten Gesichtsanimationen wurden deutlich verbessert.

Die Geschichte hätte sich um das neuartige, orangene Elex gedreht, das die eigentlich freundlichen Berserker in wilde Kreaturen verwandelt. Außerdem taucht Dex, der eigentlich verstorbene Sohn der Hauptfigur, überraschend wieder auf. Er entpuppt sich als mächtiges, zeitreisendes Wesen und die eigentliche Bedrohung, das die Ereignisse der vorherigen Spiele überhaupt erst in Gang gesetzt hat.

Mehr Infos und Bilder aus dem gescheiterten Projekt findet ihr in unserem oben verlinkten Report zu Piranha Bytes. Uns interessiert außerdem: Hättet ihr euch von Piranha Bytes ein Elex 3 gewünscht, oder wäre euch eine Rückkehr zu klassischer Fantasy lieber gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!