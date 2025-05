Jetzt gibt's Indizien, dass der alte Sprecher des Namenlosen Helden im Gothic Remake zurückkehrt

Ein bekanntes Gesicht. Aber auch eine bekannte Stimme?

Das heiß erwartete Gothic Remake dürfte für viele Spielerinnen und Spieler eine nostalgische Reise zurück in die eigene Jugend bedeuten, auch wenn es zahlreiche Veränderungen geben wird. So etwa auch bei der Stimme eines wichtigen Charakters. Dem Schatten Diego leiht nun nicht mehr Uwe Koschel seine Stimme, sondern Sprecher Matthias Keller.

Ausgerechnet dieser sorgte jetzt indirekt für ein handfestes Indiz, dass der Namenlose Held, also der Protagonist des Spiels, seine originale Stimme behält und Christian Wewerka als Sprecher zurückkehrt.

Den Gothic-Fans entgeht nichts

Was ist passiert: Am 10. Mai 2025 veröffentlichte Matthias Keller einen Instagram-Beitrag, in dem er einen Einblick in seine Arbeit als Sprecher für das neue Gothic-Spiel gewährt. Der Beitrag zeigt ihn und ein Bild seiner Rolle sowie einen relativ großen Teil des Aufnahmestudios. Letzteres gehört 4Real - dem Unternehmen, das offenbar mit der sprachlichen Lokalisierung beauftragt wurde.

Am 15. Mai veröffentlichte auch Christian Wewerka einen Instagram-Beitrag - ebenfalls aus einem Tonstudio. Im Gegensatz zu Matthias Keller gibt Christian Wewerka keine Informationen darüber preis, um welches Projekt oder Studio es sich handelt - zumindest nicht bewusst. Doch bei seiner Geheimhaltung hat er die Rechnung ohne die Gothic-Fans gemacht.

Verdächtige Ähnlichkeiten: Wie dem World-of-Gothic-Forenmitglied xkorx anhand der Bilder aufgefallen ist, handelt es sich bei den beiden Beiträgen vermutlich um dasselbe Tonstudio. Darauf deuten der identische auffällige Hintergrund, der Wollteppich und die Positionen des Bildschirms sowie des Sitzes hin.

Da sich beide Sprecher mutmaßlich in dem hauseigenen Aufnahmestudio von 4Real befanden, kommt die Vermutung auf, dass Christian Wewerka ebenfalls an der Vertonung von Gothic beteiligt ist. Und welche Rolle wäre da logischer als die des Namenlosen Helden, der er bereits vor über zwei Jahrzehnten seine Stimme verlieh?

Dennoch solltet ihr die Informationen mit Vorsicht genießen - bestätigt wurde weder, dass der Sprecher am Gothic Remake beteiligt ist, noch, dass es sich bei den beiden Bildern wirklich um dasselbe Studio handelt. Auch könnte Wewerkas Präsenz im Studio lediglich bedeuten, dass er eine beratende Funktion einnimmt, um dafür zu sorgen, dass ein neuer Sprecher möglichst ähnlich wie der Namenlose Held aus dem Original klingt.

Die Fans sind optimistisch

In den Kommentaren unter Christian Wewerkas Beitrag äußern sich die Gothic-Fans positiv zu der Möglichkeit eines Comebacks. So schreibt etwa _nekuyo_: »Ich hoffe, es ist das, was sich viele wünschen, dass es das ist.« Der Nutzer Julian_wieee sieht die Rückkehr zu Gothic sogar bereits als sicher an: »Unser Held ist zurück.«

Spätestens zur Veröffentlichung ist sicher, ob sich die Indizien bewahrheiten werden. Zwar gibt es noch kein offizielles Release-Datum für das Gothic Remake, jedoch dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Schließlich wurden inzwischen bereits die Aufnahmen für die deutsche Lokalisation gestartet.

