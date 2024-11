Schließung des Gothic-Studios: Das Ende von Piranha Bytes wird Realität

Dass das Traditionsstudio Piranha Bytes Geschichte ist, hat sich schon länger abgezeichnet.

Piranha Bytes, das deutsche Studio hinter Rollenspielen wie Gothic, Elex und Risen, scheint jetzt endgültig Geschichte zu sein. Eine offizielle Bestätigung von THQ Nordic bleibt weiterhin zwar aus, doch die Hinweise auf das Aus häufen sich und lassen kaum noch Zweifel an der Schließung zu.

Was gibt’s Neues zum Ende von Piranha Bytes?

Gameswirtschaft berichtete als erstes Medium über die jüngsten Entwicklungen: Piranha Bytes wird nicht länger als Tochterunternehmen von THQ Nordic geführt.

Noch bis vor wenigen Tagen war das Studio auf der Website des Wiener Publishers gelistet, nun fehlt der Eintrag. Gleichzeitig verschwand das mysteriöse Rollenspielprojekt WIKI6 (intern als Currywurst bekannt) aus der Subventions-Datenbank des Bundes, in der es mit über drei Millionen Euro zu den größten geförderten Games-Projekten zählte.

Das Studio war jedoch bereits seit einem Jahr nur noch auf dem Papier existent: Die Büroräume wurden aufgelöst, und die 35 Mitarbeiter hatten ihre Kündigungen erhalten.

23:06 Das Ende von Piranha Bytes: Rückblick mit Jenny und Björn

Piranha Bytes war lange Zeit ein Aushängeschild für deutsche Spieleentwickler: Die Gothic-Reihe gilt bis heute als Meilenstein, mit ihren charakteristischen Dialogen und einer offenen Welt, die trotz ihrer rauen Kanten eine treue Fangemeinde auch außerhalb des deutschsprachigen Raums eroberte.

Doch nach der Übernahme durch THQ Nordic im Jahr 2019 folgte kein zweites Kapitel der Erfolgsgeschichte: Mit Elex 2 erschien 2022 das letzte Spiel des Studios, das zwar solide Kritiken erhielt (74 Prozent positiv bei Steam und eine 80 in unserem Test), aber keinen großen finanziellen Erfolg einfahren konnte.

Seitdem blieben große Ankündigungen aus. Das geplante Rollenspiel WIKI6, das viele als möglichen Nachfolger von Elex vermuteten, ist nun ebenfalls gescheitert – spätestens nach der Kündigung der Belegschaft war das Projekt de facto tot.

Die Markenrechte an Gothic, Risen und Elex bleiben bei THQ Nordic. Damit könnten andere Studios die bekannten Franchises fortsetzen – wie schon beim Gothic Remake, das derzeit von Alkimia Interactive in Barcelona entwickelt wird. Das Ende der ikonischen Serien ist also nicht zwingend besiegelt, auch wenn Piranha Bytes selbst nicht mehr daran beteiligt sein wird.

Für die ehemaligen Mitglieder des Studios beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Teile des Kernteams, darunter die bekannten Gesichter Jenny und Björn Pankratz, haben bereits mit dem neuen Pithead Studio ein eigenes Projekt gestartet. Fans dürfen gespannt sein, was aus diesem Vorstoß entstehen wird – vielleicht ein spiritueller Nachfolger der geliebten Rollenspiele? Mehr dazu erfahrt ihr oben in der Link-Box.