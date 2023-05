Bundesregierung steckt viel Geld in Elex 3 - und verrät damit das Release-Jahr

Was kommt nach der Zwei? Gut, in der Welt des Gaming auch gerne mal die Null oder - wie im Fall von von Tomb Raider (2012) oder Battlefront (2015) auch mal gar keine Zahl, sodass sich die Fans mit Jahresangaben behelfen müssen. Aber nach Elex 2 kommt auf jeden Fall Elex 3 - so viel gilt auf Basis von Piranha Bytes' eigenen Aussagen zumindest als sehr, sehr, sehr, sehr sicher.

Und nun wissen wir dank der Kolleginnen und Kollegen von GamesWirtschaft sogar noch ein bisschen mehr: Die deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um die deutsche Spieleentwicklung zu fördern. So erhält Chorus-Entwickler Fishlabs beispielsweise satte 5,5 Millionen Euro für das nächste große Projekt.

Über 3 Millionen Euro für Piranha Bytes

Und auch Piranha Bytes geht alles andere als leer aus. Exakt 3.168.513 Euro erhält das Studio für die Entwicklung des neuen Projekts mit dem Codenamen WIKI6 - also Elex 3. Damit verbunden ist auch eine grobe Release-Angabe: Bis 2026 soll das Spiel umgesetzt werden, und das würde auch gut in den Entwicklungsrhythmus von Elex passen. Ende 2017 erschien der erste Teil, Anfang 2022 der zweite, also etwas über vier Jahre später.

Piranha Bytes' erhält dabei die dritthöchste Summe, dicht hinter Dungeons-3-Entwickler Realmforge Studios (München) mit 3,2 Millionen und eben Fishlabs mit 5,5 Millionen Euro. Damit gehören zwei der Top-3-Förderkandidaten, Piranha Bytes und Fishlabs, zum schwedischen Gaming-Konzern Embracer. Eine offizielle Bestätigung zu Elex 3 steht derweil noch aus, allerdings wurde auch Elex 2 vor vielen Jahren unmittelbar nach Release des ersten Teils über Förderlisten enthüllt - es hat sich also durchaus schon mal als sehr, sehr stichhaltiger Hinweis erwiesen.

Was haltet ihr von Elex 3? Habt ihr Bock auf eine weitere Fortsetzung des Science-Fantasy-Epos oder wünscht ihr euch eher, dass Piranha Bytes wieder neue Wege einschlägt? Vielleicht mal was mit Piraten? Oder einen Tarkov-ähnlichen Survival-Multiplayer, in dem ihr im Minental um jeden Brotkrumen kämpft und mit Spitzhacken aufeinander losgeht?