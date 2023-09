Elon Musk kam mit einer Waffe zu CD Projekt Red und verlangte Auftritt in Cyberpunk 2077

Auch Elon Musk kann trotz seines regen Wunsches ein Teil der Cyberpunk-Welt zu sein, ähnlich wie wir alle nur als Gamer Nightcity besuchen.

Elon Musk mag Cyberpunk 2077, zeitweise sei er gar davon besessen gewesen sein. Und diese intensive Faszination sei wohl so weit gegangen, dass er vor einigen Jahren mit einer Waffe in ein Tonstudio ging. Sein Ziel? Angeblich die dortigen Mitarbeiter zu überzeugen, als Cameo einen Auftritt in CD Projekt Reds Spiel zu bekommen. Glaubt ihr nicht? Lasst uns erklären, woher diese Geschichte stammt, über die auch die Kollegen bei PCGamer schreiben.

Ein etwas anderer Studio-Besuch

In der neuen Biografie, den den simpel-eindeutigen Namen Elon Musk trägt, erzählt Autor Walter Isaacson von einem Besuch Musks in einem Tonstudio. Dort hatte die kanadische Sängerin Grimes eine Aufnahme-Session für den Cyberpunk-2077-Charakter Lizzy Wizzy. Sie berichtete dem Schreiber später auch von diesem Vorfall, bei dem Musk die anwesenden Mitarbeiter von CD Projekt Red wohl zum Schwitzen brachte.

Keine Gefahr: Denn Musk nahm zu diesem Besuch seine gut 200 Jahre alte Steinschloss-Pistole mit. Er beruhigte jedoch alle mit dem Satz: Ich bin bewaffnet, aber ungefährlich . Scheinbar war es wohl nur ein seltsamer Scherz. Details zu den genauen Vorgängen oder sonstigen Versuchen Musks, eine digitale Reise für sich als Ingame-Charakter nach Nightcity zu buchen, kennen wir nicht.

Was hat Elon Musk mit Grimes zu tun? Elon Musk ist der Vater von zwei Kindern der, als Claire Elise Boucher geborenen, Sängerin.

Was fasziniert Elon Musk so sehr an Cyberpunk 2077? Laut der Biografie zieht Elon Musk Parallelen zwischen seiner Neuralink-Forschung und den Cyberware-Implantaten im Spiel. Und auch sonst ist es jenseits der Buchinfo - angesichts der Projekte des Milliardärs - wenig verwunderlich, dass ihn diverse Aspekte der futuristischen Welt ansprechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wurde sein Wunsch erfüllt? Nein, Elon Musk taucht nirgendwo in Cyberpunk 2077 oder im Addon Phantom Liberty auf. Patrick K. Mills hat dies als leitender Entwickler des Titels erst kürzlich auf Musks-Nachrichtendienst dementiert. Auch die Gerüchte rund um den inzwischen entfernten NPC zu Beginn des Konzerner-Prologs sind falsch. Musk ist und war nie im Spiel.

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Auch ganz ohne Auftritt von Elon Musk ist Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wahrscheinlich eines der besten Addons aller Zeiten. Im obigen Testvideo von uns erklären und zeigen wir euch genau, wieso ihr euch dieses Softwarejuwel nicht entgehen lassen solltet.

Wie schaut es mit euch und eurer Wünschen aus, euch selbst einmal in einem Spiel zu sehen? Würdet ihr gerne in Nightcity als NPC auftauchen? Oder würdet ihr euch als Kopie lieber in der Welt von The Witcher 3 leben sehen? Oder findet ihr es ohnehin komplett unsinnig, reale Persönlichkeiten, egal ob berühmt oder nicht, in Spielen bewusst als Kameos auftauchen zu lassen? Schreibt uns eure Gedanken und Ideen gerne in die Kommentare!