Enshrouded hat kein PvP und Spieler finden dennoch einen Weg, anderen das Leben schwer zu machen

Eure Kisten lassen sich in Enshrouded nicht abschließen und könnten Diebe anlocken.

Das deutsche Survival-Spiel Enshrouded ist eigentlich ein relativ friedlicher Koop-Titel, wenn man die Kämpfe gegen die Monster in den nebeligen Gebieten mal außen vor lässt. Doch obwohl es keinen direkten Kampf gegen andere Spieler gibt, haben einige Miesepeter jetzt doch einen Weg gefunden, die gemütliche Koop-Atmosphäre zu ruinieren.

Troll-Alarm in Enshrouded

Enshrouded kann solo oder im Koop mit anderen Spielern zusammen gespielt werden. Dabei könnt ihr euren Charakter samt Ausrüstung und gesammelten Ressourcen zwischen verschiedenen Servern transferieren. Diese Flexibilität erweist sich jedoch als zweischneidiges Schwert. Denn wo Spieler ihre Beute ungehindert von Welt zu Welt tragen können, lauert auch die Gefahr des Diebstahls.

1:29 Enshrouded: Wir machen kurzen Prozess mit hochgefährlichen Gegnern

In den sozialen Medien wie Reddit teilen betroffene Spieler ihre frustrierenden Erfahrungen: User berichten von Eindringlingen, die öffentliche Server ohne Passwort nutzen, um die wertvollen Gegenstände aus den Truhen anderer Spieler zu plündern.

Doch der Verlust mühsam gesammelter Gegenstände ist nicht einmal das größte Ärgernis: Andere Spieler sollen auch ins Spiel gekommen sein und die Basen anderer Menschen in die Luft gejagt haben, indem sie explosive Fässer platziert und zur Detonation gebracht haben.

Gerade sind zwei Wichser in meine und meiner Partnerin Welt gekommen und haben uns alles aus unseren Kisten genommen. JakD987 auf Reddit

Jemand hat jeden einzelnen Gegenstand, den ich gesammelt und in Truhen gelagert hatte, mitgenommen. Hunderte von Gegenständen und stundenlange Arbeit. Ich betrat mein Grundstück und sah, wie er mein Haupthaus verließ. Wir blieben stehen und starrten uns einen Moment lang an, bevor er die Verbindung unterbrach. R3d_P3nguin auf Reddit

Etwas mehr Glück hatte der User RedWerFur, der einen geplanten Angriff auf sein Hab und Gut gerade noch unterbinden konnte:

Zwei Arschlöcher kamen aus dem Nichts und fingen an, überall in meinem Haus explosive Fässer aufzustellen. Ich drückte auf Escape, sah aber keine Party-Option, um sie zu kicken, und beendete das Spiel einfach im Hauptmenü. Ich lud mich mit einem Passwort wieder ein. Sie hatten etwa 20 explosive Fässer um meine Handwerker und Truhen herum platziert. RedWerFur auf Reddit

Die Spieler sind sich jedenfalls einig: Ein sicheres Passwort für den eigenen Server ist aktuell unerlässlich, um böse Überraschungen zu vermeiden. Viele sehnen sich nun nach einer offiziellen Lösung, die über den reinen Passwortschutz hinausgeht.