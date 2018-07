Mit Advanced Gungeons & Draguns bekommt die ultraschnelle Ballerbude Enter the Gungeon am 19. Juli das zweite große Content-Update - und dazu noch komplett kostenlos. Laut Entwickler soll das 2015 veröffentlichte Spiel damit Hunderte neue Räume, Dutzende Waffen, Items, Gegner und Munitionsarten erhalten, die sich allesamt in den prozedural generierten Leveldesign-Pool mischen.

Auch die Spielbalance wird angefasst: Die Drop-Chancen der Items fallen höher aus, die Spielfigur kann jetzt über Tische und Särge »sliden«. Viel weiter geht Entwickler Dodge Roll noch nicht ins Detail, allerdings wolle man mit Advanced Gungeons & Draguns einen Spagat schlagen: Spieler, denen Enter the Gungeon bisher zu heftig war, sollen hier einen neuen, attraktiven Einstiegspunkt bekommen. Aber auch Veteranen, die mit dem bisherigen Spiel und dessen hohem Härtegrad restlos zufrieden sind, erhalten Optionen, die alte Balance zu bewahren.

The massive free expansion Advanced Gungeons & Draguns hits Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and PC on July 19! [pending console approvals] pic.twitter.com/qZoColzp6b — Enter the Gungeon (@DodgeRollGames) July 13, 2018

Die ursprüngliche Ankündigung von 2017 verspricht, auf Feedback der Fans einzugehen und diverse Features nachzureichen, die den Spielfluss ein wenig komfortabler - nicht leichter, aber komfortabler - machen. Wie das im Detail aussieht, könnt ihr am 19. Juli selbst ausprobieren, schließlich gibt's das Update für umme.