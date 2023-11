Der Entwickler der Mittelalter-Hoffnung Manor Lords ist immer noch wütend auf Viking City Builder

Der Manor-Lords-Entwickler findet klare Worte zu Vikings City Builder.

Manor Lords ist noch nicht einmal erschienen und schon kämpft es mit Nachahmern - das ist jedenfalls die Meinung des Entwicklers hinter dem heiß erwarteten Mittelalterspiel. Viking City Builder soll demnach nur eine unrechtmäßige Kopie sein. Der Zwist ist schon seit einigen Jahren im Gange. Jetzt regt sich der Manor-Lords-Macher erneut über die Fake-Trailer auf.

Harte Worte gegen Vikings City Builder

Der deutsche Youtuber Zocker Lounge hat in einem knapp dreiminütigen Video das beschuldigte Aufbauspiel vorgestellt und erwähnt dort auch die frappierende Ähnlichkeit zu Manor Lords. Den Clip teilte er dann noch auf X (ehemals Twitter) und verlinkt den offiziellen Kanal von Manor Lords zusätzlich, was dem Entwickler aber gar nicht passt. Der schreibt dazu:

Der Mann hat mich tatsächlich mit einem Link zu ihren bescheuerten Fake-Trailern markiert, die von einer anderen Firma mit den Cinematic Sequencer in Unreal gemacht wurden und die Marketplace-Assets mit ›Alpha Footage‹ überdeckt wurden. Während sogar der ursprüngliche Entwickler, der von PlayWay [Anm. d. Red.: Publisher, mehr dazu weiter unten] für die Entwicklung angeheuert wurde, das Projekt verlassen hat.

In den Kommentaren versuchen einige User ihn positiv zu stimmen. So schreibt JustSomeNoob, dass es quasi kostenlose Werbung sei: Der Typ hat ein Fake-Spiel neben deinem gesetzt, welches absolut real ist. Wenn also die Leute enttäuscht über das Fake-Spiel sind, suchen sie nach dem echten. So bin ich auf dein Spiel gestoßen.

Nicht die erste Auseinandersetzung

Schon im März 2021 hat sich der Entwickler von Manor Lords öffentlich zu Viking City Builder geäußert. Es sind wohl einige User auf ihn zugekommen und haben gefragt, ob auch er hinter dem ominösen Spiel steckt. Da hat er dann auch zu einem Video über den Publisher PlayWay verlinkt, der für die undurchsichtigen und fragwürdigen Marketing-Methoden häufig kritisiert wurde. Auch wir haben die Spiele des ominösen Publisher genauer unter die Lupe genommen.

Link zum Podcast-Inhalt

Trotz der Vorwürfe befindet sich der Viking City Builder noch immer unter den Top 50 der meistgewünschten Steam-Spiele, richtiges Gameplay gab es aber noch nicht zu sehen - im Gegensatz zu Manor Lords, das schon mit einer herausragenden Demo glänzen konnte. Wir haben uns mit dem Entwickler des Wikinger-Spiels schon vor drei Jahren unterhalten und haben ihn auf die Vorwürfe angesprochen. Der Plus-Artikel zu Viking City Builder ist hier verlinkt.

Wie schätzt ihr die ganze Situation ein? Pflichtet ihr dem Entwickler von Manor Lords bei, das Wikinger-Aufbau-Spiel sei Fake? Oder habt ihr noch Hoffnung und seid zuversichtlich, dass Viking City Builder erscheinen wird - auch wenn es definitiv starke Ähnlichkeiten mit dem Mittelalter-Titel hat. Schreibt uns eure Einschätzung gerne in die Kommentare!