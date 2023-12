Entwickler des Police Simulator kündigen neue Sanitäter-Simulation mit Realismus-Fokus an

Der Krankenwagen ist eure mobile Basis in Pelican City, einer fiktiven Stadt an der Westküste der USA.

Die Macher von Police Simulator hätten da ein neues Jobangebot für euch: Rettungssanitäter. Ambulance Life: A Paramedic Simulator lässt euch in einer Großstadt Leben retten - mit realistischen Werkzeugen und Behandlungsmethoden.

Simulierte Stadt, realistische Notfälle

Ihr werdet zu kleinen, größeren und schlichtweg katastrophalen Situationen gerufen, um eurem facettenreichen Handwerk als Lebensretter nachzugehen.

Die Entwickler versprechen euch auf Steam den Alltag eines Rettungssanitäters realistisch erleben zu lassen: Vom Erhalt des Notrufes, über die Fahrt mit dem Krankenwagen durch den Berufsverkehr, die Untersuchung vor Ort, die erste Behandlung bis zum Transport ins Krankenhaus.

Nun aber schnell ab ins nächste Krankenhaus!

Pelican City: Die Stadt hat 4 verschiedene Bezirke mit unterschiedlichen Umgebungen, darunter historische Viertel, Geschäftsviertel, Touristengebiete und Industriezonen. Jedes Viertel ist anders und kann Schauplatz von alltäglichen Unfällen oder großen Ereignissen sein. Die Bürger haben tägliche Routinen und Aktivitäten. Insgesamt kann es zu 36 verschiedenen Notlagen kommen.

Die Stadt hat 4 verschiedene Bezirke mit unterschiedlichen Umgebungen, darunter historische Viertel, Geschäftsviertel, Touristengebiete und Industriezonen. Jedes Viertel ist anders und kann Schauplatz von alltäglichen Unfällen oder großen Ereignissen sein. Die Bürger haben tägliche Routinen und Aktivitäten. Krankenwagen: Es wird unterschiedlich Krankenwagen geben, die mit jeweils eigenen Fahreigenschaften den Weg zu den Einsatzorten abwechslungsreich gestalten sollen. Indes wird hierfür wohl vor allem die simulierte Stadt mit ihren Einwohnern sorgen. Es heißt Sirene an!

Es wird unterschiedlich Krankenwagen geben, die mit jeweils eigenen Fahreigenschaften den Weg zu den Einsatzorten abwechslungsreich gestalten sollen. Indes wird hierfür wohl vor allem die simulierte Stadt mit ihren Einwohnern sorgen. Es heißt Sirene an! Hand anlegen: Ihr gebt derweil nicht nur Befehle, sondern müsst selbst Hand- oder eines der 17 Instrumente zur Untersuchung oder Behandlung anlegen. Auch gehören Dialoge mit den Verwundeten zur Einschätzung der Notlage. Ihr habt es nicht mit leblosen Puppen, sondern mit simulierten, leidenden Menschen zu tun.

Ihr gebt derweil nicht nur Befehle, sondern müsst selbst Hand- oder zur Untersuchung oder Behandlung anlegen. Auch gehören Dialoge mit den Verwundeten zur Einschätzung der Notlage. Ihr habt es nicht mit leblosen Puppen, sondern mit simulierten, leidenden Menschen zu tun. Katastrophen: Abseits von Unfällen oder Situationen mit einem oder wenigen Verletzten kann es auch zu Großereignissen, wie der Explosion einer Tankstelle oder dem Einsturz einer Hochstraße kommen. Hier müsst ihr dann entscheiden, wer wann zu behandeln oder eben nicht mehr zu retten ist – Triage also.

Wann soll Ambulance Life erscheinen? Der Titel soll im September 2024 herauskommen.

7:20 Unfall im Police Simulator: Wir machen 7 Minuten den Job einer Polizistin

Das obige Video zeigt euch einige Minuten Gameplay aus dem Quasi-Vorgänger, der sich mit den Aufgaben der Polizei befasst. Den Test zu dem ordentlich umgesetzten Simulator findet ihr direkt hierunter.

Was denkt ihr über Ambulance Life: A Paramedic Simulator? Reizt euch der simulierte Einstieg in den stressigen Alltag eines Sanitäters? Und habt ihr den Brudertitel Police Simulator schonmal angespielt? Oder zerreißt ihr jeden Arbeitsvertrag bei Berufssimulationen direkt? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!