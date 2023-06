Entwickler Nexon ist bemüht die Stille rund um Dark and Darker zu beenden, kann aber derzeit noch nicht mit neuen Informationen zur Zukunft des Titels aufwarten.

Wer momentan auf Steam nach Dark and Darker sucht, dem dürfte auffallen, dass er den Titel von Entwicklerstudio Ironmace dort gar nicht findet. Oder besser gesagt immer noch nicht. Schon im März war das RPG nach Vorwürfen des Publishers Nexon, zahlreiche Assets des Spiels seien gestohlen, von der Verkaufsplattform entfernt worden.

Es kam sogar zu einer Durchsuchung bei den Entwicklern. Worum es im Rechtsstreit im Detail geht, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Seitdem herrschte in der Causa Dark and Darker weitgehend Funkstille. Auch der Early Access des Spiels musste durch den andauernden Rechtsstreit verschoben werden. Verständlich, dass die Fans des Spiels nach mittlerweile knapp drei Monaten besorgt sind. Ein Zustand, mit dem Entwickler Ironmace offenbar nicht glücklich ist; zumal das Studio immer wieder seine Unschuld im Hinblick auf die ihnen vorgeworfenen Urheberrechtsverletzungen beteuert hat.

Dark and Darker vermag seinem Titel durchaus gerecht zu werden und seine Spieler auf Abenteuer durch typische Fantasy-Dungeons zu schicken.

Entwickler unglücklich mit der Kommunikation

Jetzt hat sich der Ironmace-Admin Graysun auf Discord an die Community gewendet, um auf Kritik wegen der ausbleibenden Informationen zu reagieren. Er schreibt: »Haltet durch und vertraut uns.«

Wenn es Informationen gibt, die wir mit euch teilen können, werden wir das so schnell wie möglich tun. Im Moment sind wir noch nicht bereit, etwas mitzuteilen, also habt bitte Geduld. Auch uns gefällt die Art und Weise, wie wir kommunizieren müssen nicht, aber so ist es nun mal aktuell.

Wegen des Rechtsstreits könne man momentan einfach keine verbindlichen Aussagen treffen. Insgesamt scheint Ironmace aber zuversichtlich, den Streit mit Nexon bald beilegen und zu Steam zurückkehren zu können. Dann solle zeitnah auch der Early Access beginnen.

Erste Playtests außerhalb von Steam seien laut den Entwicklern bisher vielversprechend verlaufen. Ursprünglich war der Release des Spiels noch in diesem Jahr geplant. Das erscheint momentan aber unrealistisch. Ein neues Veröffentlichungsdatum für Dark and Darker steht noch aus.

Trotz der unklaren Lage um das Spiel hatten viele Fans in den letzten Monaten zu Ironmace gehalten. Spielern, die in die Kickstarter-Kampagne von Dark and Darker investiert hatten, wurde zwischenzeitlich wegen der Steam-Sperrung angeboten, ihr Geld zurückerstattet zu bekommen. Viele hatten das aber ausgeschlagen.