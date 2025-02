»Diese Branche ist so seltsam« - Mehrere Entwickler von Marvel Rivals nach Mega-Erfolg gekündigt

Kurz vor dem Start der zweiten Hälfte von Season 1 kommt eine Nachricht, mit der wohl kaum jemand gerechnet hat.

Die Spielebranche ist in den letzten Jahren von ständigen Kündigungswellen betroffen, abertausende Mitarbeiter mussten ihren Arbeitsplatz räumen. Eigentlich war das in den meisten Fällen auf den ausbleibenden Erfolg der Studios zurückzuführen, der jetzige Fall kommt aber durchaus überraschend: Die Macher von Marvel Rivals kürzen offenbar Stellen.

Game Director baff

Diese Branche ist so seltsam. Das hat nicht irgendein Spieler als Reaktion auf die News geschrieben, sondern der Marvel Rivals Game Director Thaddeus Sasser in einem Post auf LinkedIn. Mein hervorragendes, talentiertes Team hat gerade dabei geholfen, mit Marvel Rivals ein unglaublich erfolgreiches neues Franchise für NetEase Games zu entwickeln … und wurde gerade entlassen!

Auch der entlassene Level Designer Garry McGee meldet sich zu Wort: Mein Team hat vor kurzem bei der Entwicklung und Markteinführung von Marvel Rivals mitgeholfen, das ein größerer Erfolg wurde, als jeder von uns erwartet hatte! Leider wurde auch mein Team entlassen. In der Tat herrschen in der gesamten Branche seltsame Zeiten.

Wie viele Mitarbeiter letztlich betroffen sind, ist noch nicht ganz klar. Die Entlassungen beschränken sich auf jeden Fall auf den US-amerikanischen Standort. 80LV geht von sechs Entwicklern aus, andere Quellen sprechen von deutlich größeren Zahlen.

Gegenüber PC Gamer hat NetEase eine Stellungnahme zu den Entlassungen formuliert. Demnach sei die Entscheidung aufgrund von organisatorischen Gründen und zur Optimierung der Entwicklungseffizienz gefallen.

Außerdem betont NetEase, dass das Kernteam unter der Leitung von Lead Producer Weicong Wu und Creative Director Guangyun Chen weiterhin besteht. Wir investieren mehr, nicht weniger, in die Entwicklung und das Wachstum dieses Spiels.

Kürzungen nicht nur bei Marvel Rivals

Die Entlassungen bei NetEase mögen angesichts des finanziellen Erfolgs auf dem ersten Blick überraschend erscheinen. Allerdings lässt sich hierbei um ein Muster bei dem chinesischen Publisher erkennen: NetEase zieht sich offensichtlich vom US-amerikanischen Standort insgesamt zurück.

Im November wurde das von NetEase-unterstützte Projekt Worlds Untold vom BioWare-Veteranen Mac Walters pausiert und auch das Studio Jar of Sparks hat seine Arbeit am nächsten Spiel vorerst unterbrochen, während es auf der Suche nach einem neuen Publisher ist.

In Marvel Rivals startet am Freitag, dem 21. Februar die zweite Hälfte der ersten Season. Damit werden nicht nur einige Balancing-Änderungen vorgenommen, es erscheinen auch die verbleibenden zwei Mitglieder der Fantastic Four als Helden: Das Ding und die menschliche Fackel. Außerdem wird eine neue Map hinzugefügt.

Spielt ihr noch Rivals? Schreibt uns eure Meinung zum Hero-Shooter gerne in die Kommentare!