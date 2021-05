Epic will sich wohl Dead Island 2 und Saints Row 5 exklusiv schnappen

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic schreitet voran und im Zuge des Prozesses wurden Dokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass Epic bereits weit im Voraus über Exklusivtitel für den eigenen Games Store verhandelt.

Die Informationen aus dem Dokument

Das Dokument »Review of Performance and Strategy« stammt von Oktober 2019. Aus diesem geht hervor, dass Epic mindestens eine Milliarde Dollar für exklusive Launch-Titel für seinen Store ausgegeben hat. In dem Dokument gibt es außerdem Hinweise auf eine mögliche Exklusivität für Dead Island 2 und ein Saints-Row-Spiel.

Zudem wurden massenhaft Infos veröffentlicht, die Einblick in die Firmengeheimnisse von Epic geben:

Sichert Epic sich Dead Island 2?

Dead Island 2 wurde erstmals 2014 angekündigt und wechselte zwischen verschiedenen Studios hin und her. Nach Techland, Yager und Sumo Digital, befindet es sich jetzt offiziell bei Dambuster Studios in der Entwicklung. In dem Dokument »Review of Performance and Strategy« ist das Spiel als Exklusivtitel für den Epic Games Store gekennzeichnet.

2019 gab es die Bestätigung, dass an Dead Island 2 immer noch gearbeitet wird. Im vergangenen Jahr herrschte Funkstille und es gab keine neuen Infos zum Zombie-Survival-Spiel. Auf der Website der Entwickler sind aktuell einige Stellen für das Dead-Island-Franchise ausgeschrieben. Der erste Satz der Stellenausschreibung weckt Hoffnung:

"Deep Silvers Dambuster Studios arbeiten hart an der nächsten Fortsetzung des Dead-Island-Franchise."

Die neuen Infos machen klar: Wenn Dead Island 2 erscheint, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit als Exklusiv-Titel im Epic Games Store veröffentlicht.

Saints Row 5 ebenfalls exklusiv bei Epic?

Neben Dead Island 2 wird in dem Dokument auch von einem Exklusivspiel aus der Saints-Row-Reihe gesprochen. Ob es sich dabei um Saints Row 5 handelt, ist nicht sicher. Am 22. Mai 2020 erschien bereits das Remaster von Saints Row 3 exklusiv für ein Jahr im Epic Games Store.

Klemens Kundratitz, der CEO von Koch Media, versprach in einem Interview von 2019 »im nächsten Jahr über Saints Row 5 zu sprechen«. Bisher gibt es keine Infos zum neuen Teil, was möglicherweise mit der Covid-19-Pandemie zusammenhängt.

Durch die Pandemie arbeiten viele Entwickler von zu Hause aus. Im DevPlay erfahrt ihr, was sich bei deutschen Entwicklerstudios im Home Office verändert hat.

Freut ihr euch auf Saints Row 5 und Dead Island 2? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!