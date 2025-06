Bei Epic Games wird gerade ein einzigartiger Singleplayer-Shooter verschenkt

In Deathloop müsst ihr einer Zeitschleife entkommen - und zwar mit Waffengewalt.

Nachdem schon letzte Woche mit Tiny Tina's Wonderlands ein tolles Geschenk für Shooter-Fans bei Epic wartete, geht es auch jetzt mit spaßiger Action weiter.

Ab sofort und bis zum 12. Juni um 17:00 Uhr könnt ihr euch Deathloop, den Zeitschleifen-Shooter von den Dishonored-Entwicklern kostenlos abholen. Außerdem gibt es das Abenteuer Obu und der geheime Wald geschenkt. Wir stellen beide Spiele kurz vor. Wie immer braucht ihr nur einen kostenlosen Account bei Epic Games, um die Spielegeschenke einsacken zu können.

Was ist Deathloop?

14:17 Deathloop-Testvideo - Der beste Singleplayer-Shooter des Jahres!

Autoplay

Genre: Egoshooter

Egoshooter Entwickler: Arcane Studios

Arcane Studios Release: September 2021

In Deathloop strandet ihr als Auftragskiller namens Colt auf einer einsamen Insel und seid in einer Zeitschleife gefangen, die euch denselben Tag immer wieder erleben lässt. Ganz allein seid ihr allerdings nicht. Neben eurer nicht gerade freundlich gesinnten Kollegin Julianna treiben sich auch weitere mysteriöse Gestalten auf der Insel rum, die ihr ausschalten müsst, um dem Zeitgefängnis zu entkommen.

Wer ihr genau seid, wie es euch hierher verschlagen hat und was hinter der Zeitschleife steckt, findet ihr erst im Verlauf der Story raus. Die große Herausforderung von Deathloop besteht darin, alle acht Ziele an einem Tag zu erledigen. Schaffen wir das nicht, oder sterben beim Versuch, wird der Tag zurückgesetzt und wir beginnen von neu.

Für wen eignet sich das? Am meisten Spaß werdet ihr an Deathloop haben, wenn ihr gerne ein wenig rätselt und erkundet. Wer sich nämlich gut umschaut, wird nach und nach die Story zusammenpuzzeln und am Ende viel mehr verstehen, als jemand, der sich nur stumpf durchballert. Außerdem solltet ihr kein Dishonored mit Waffen erwarten, denn Deathloop funktioniert ganz anders als die früheren Titel von Arcane.

Was ist Ogu und der geheime Wald?

Im geheimen Wald verstecken sich viele Geheimnisse, die auf eure Entdeckung warten.

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Moonlab Studio, Sinkhole Studio

Moonlab Studio, Sinkhole Studio Release: Juli 2024

Klingt euch Deathloop zu anstrengend, werdet ihr vielleicht eher mit Obu und der geheime Wald warm. Im 2D-Abenteuer erkundet ihr als der namensgebende Vogel Obu eine große Welt voller Geheimnisse und Rätsel. Auf eurem Weg freundet ihr euch mit anderen Figuren an, besiegt aber auch Bossgegner. Außerdem findet ihr immer wieder neue Hüte für Obu, die nicht nur schick aussehen, sondern auch besondere Fähigkeiten verleihen können.