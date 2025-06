133.000 Spieler gleichzeitig, 94 Prozent positiv: Das neue Rollenspiel der Undertale-Macher explodiert gerade auf Steam

Es passiert nicht aller Tage, dass ein Spiel, welches so… simpel aussieht, so viele Spieler begeistert.

Damit hat selbst Toby Fox vermutlich nicht gerechnet. Der Mann hinter dem Indie-Riesenerfolg Undertale hat nach vielen Jahren Entwicklungszeit sein zweites Spieleprojekt Deltarune veröffentlicht.

Beeindruckende 133.000 gleichzeitige Spieler haben auf Steam die Pixel bestaunt. Zum Vergleich: Undertale hat ein Spielerhoch von gerade mal 11.000 erreicht. Nicht zu vergessen: 94 Prozent der Rezensionen sind positiv. Wobei das Wort positiv die schiere Liebe und Begeisterung der Fans für Deltarune gar nicht wirklich einfängt.

Was genau ist Deltarune?

7:19 Deltarune ist eigentlich Undertale 2

Um Deltarune vollkommen zu verstehen, muss erst mal über Undertale gesprochen werden. Den Indie-Hit habt ihr vielleicht noch nie gesehen, aber womöglich dafür bereits gehört. Der phänomenale Soundtrack hat sich schnell verbreitet.

In Undertale spielt ihr ein Kind, das in eine unterirdische Welt voller Monster gefallen ist - ihr müsst nun den Weg zur Oberfläche finden und trefft dabei auf unterschiedliche Charaktere.

Deltarune ist zwar keine direkte Fortsetzung zu Undertale, ist aber dennoch klar mit dem Spiel verwoben. So spielt ihr diesmal Kris, der mit seiner Schulkameradin Susie in die sogenannte Dark World gezogen wird. Ihr trefft zwar auf bekannte Charaktere, Deltarune erzählt aber eine eigene Geschichte.

Das Kampfsystem verläuft wieder rundenbasiert, diesmal steuert ihr aber ein ganzes Team. Es soll aber nicht zu schwer sein, damit auch weniger geübte Spieler mit Deltarune Spaß haben.

Die ersten beiden Kapitel sind bereits seit einigen Jahren als Demo erschienen, jetzt ist mit Kapitel 3 und 4 das Spiel aber komplett und damit auch kostenpflichtig.

Die Spieler sind hin und weg

Wir haben ja schon erwähnt, dass 94 Prozent der Rezensionen positiv ausfallen - wer aber in die Kommentare guckt, merkt erst, wie überwältigend die Rückmeldungen der Spieler wirklich sind. So schreibt waterkitty68: Buchstäblich das Spiel des Jahres, danke an Toby Fox und Temmie Chang für dieses Meisterwerk eines Projekts.

Rylanro hat es die Sprache verschlagen: Dieses Spiel... ist ein Meisterwerk. Meiner Meinung nach das beste Spiel, das ich dieses Jahr bisher gespielt habe, und ich bin noch nicht einmal mit Kapitel 3 fertig! Würde es sehr empfehlen, wenn man Undertale gespielt hat. Edit nach Abschluss von Kapitel 4: Oh mein Gott…

SneggeS geht sogar so weit, dass er mit Deltarune den größten Spaß mit einem Videospiel seit langer Zeit hat. Das Gameplay ist frisch, aber vertraut und der Text ist - wie erwartet - top.

Mit Deltarune ist es aber noch nicht zu Ende: Insgesamt sollen sieben Kapitel erscheinen, die ohne Extrakosten nachgereicht werden. Ursprünglich war geplant, auch das fünfte Kapitel mit zum Release zu veröffentlichen, das ist aber wohl doch noch nicht ganz fertig.

Wer in Deltarune reinschnuppern möchte, kann das weiterhin kostenlos tun: Die ersten beiden Kapitel sind in der Demo noch immer enthalten. Euren Fortschritt könnt ihr auch problemlos übertragen, falls ihr euch für einen Kauf entscheidet.