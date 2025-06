Steam Sale: Wir haben 8 starke Empfehlungen mit Rekord-Rabatt für euch

Das FBC setzt auf euch.

Es gibt so viel Neues zu berichten. Es gibt mehr Details zu The Witcher 4, der Release der Switch 2 rückt immer näher und wer weiß, was alles noch auf dem Summer Game Fest enthüllt wird. Aber was tun, um die Wartezeit zu überbrücken? Wie wär's mit Spielen? Aber am besten möglichst günstig.

Zum Glück finden auf Steam regelmäßig - quasi immer - Sales statt und meistens sind auch richtig gute Spiele dabei, die zu historischen Tiefpreisen angeboten werden. Wir haben uns mal wieder auf die Suche nach ihnen begeben, damit ihr das nicht mehr machen müsst.