Gratis bei Epic: Für wen lohnt sich das kostenlose Spiel?

Siehe da, der Epic Games Store hat auch diese Woche ein gratis Spiel für alle Sparfüchse parat. Besonders Koop-Fans mit einem Faible für Züge sollten dabei ... zum Zug kommen.

Worum geht’s eigentlich bei dem Spiel?

Unrailed lässt euch und eure Freunde vor die Herausforderung treten, unfertige Gleise zu vervollständigen, während der darauf fahrende Zug bereits immer näherkommt. Ihr müsst euch also beim Abbauen der Ressourcen und Anbauen der Schienen beeilen, sonst entgleist die Bahn.

Die kostenlose Aktion geht wie immer genau sieben Tage lang, ihr habt also bis zum 11. August um 16:59 Uhr Zeit, das Gratis Spiel in eure Bibliothek zu manövrieren. Sobald ihr den Titel aber gesichert habt, dürft ihr ihn dauerhaft behalten – auch wenn ihr das Spiel nicht installiert habt.

Das könnt ihr von Unrailed erwarten

Im Trailer bekommt ihr einen schnellen Überblick:

Gemeinsam geht alles einfacher: Da gehört das Bauen eines Schienenverkehrs natürlich auch dazu! Mit bis zu vier Spielern werkelt ihr in Unrailed an den Gleisen herum, damit der fahrende Zug nicht einen Unfall baut. Die Materialien dafür liegen aber nicht schon parat, sondern müssen noch aus der Spielwelt abgebaut werden. Dafür braucht ihr wiederum Werkzeuge, die es jeweils nur ein Mal gibt – ihr müsst euch also gut absprechen, wer welche Aufgaben übernimmt.

Wenn ihr aber lieber kompetitive Herausforderungen sucht, könnt ihr auch im 2vs2-Modus um die Wette bauen. Auch sonst bietet das Spiel recht viel Abwechslung, da die prozedural generierten Umgebungen euch ständig vor neue Herausforderungen stellen. Ihr könnt auch eure Lok verbessern, um etwas Zeit totzuschlagen oder schneller Güter zu produzieren.

Dabei ist es völlig egal, ob ihr mit euren Freunden lieber online oder doch eher im Couch-Koop zockt. Ihr könnt bei Letzterem per geteilter Tastatur oder mit dem Controller ohne Probleme gemeinsam die Schienen verlegen.

Wenn ihr direkt zum Store gehen wollt, folgt einfach diesem Link:

Für wen eignet sich Unrailed?

Wenn ihr Koop-Spiele wie Overcooked und weitere Koordinationsspiele mögt, das Chaos bei euch und euren Freunden ins Gesicht geschrieben steht und ihr mit Stress umgehen könnt, dann solltet ihr Unrailed definitiv eine Chance geben. Das Pixelspiel wird euch vermutlich nicht Tage am Stück vor dem Bildschirm fesseln, aber für lustige Spieleabende hin und wieder lohnt sich der Titel allemal. Das sagen auch 90 Prozent der Steam-Rezensionen.

Wenn ihr nach weiteren Koop-Erfahrungen für euch und eure Freunde sucht, dann schaut doch mal bei folgendem Artikel vorbei:

Werdet ihr Unrailed eine Chance geben? Oder könnt ihr mit Zügen und Koop-Spielen á la Overcooked überhaupt nichts anfangen? Und nebenbei gefragt: Was war bisher euer Highlight der kostenlosen Spiele des Epic Games Store? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!