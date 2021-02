Der Epic Games Store verschenkt ab 11. Februar um 17:00 Uhr wieder ein Spiel. Diese Woche gibt es Halcyon 6 in der Remaster-Fassung Lightspeed Edition kostenlos. Es ist ein Strategie-Rollenspiel-Mix im Weltraum, der Elemente von Stationsaufbau, Charakterentwicklung und Schiffsausrüstung mit einem rundenbasierten Kampfsystem verbindet.

Die Aktion läuft noch bis 18. Februar um 17:00 Uhr. Wenn ihr Halcyon 6 bis dahin gratis einsackt, dürft ihr es behalten. Hier geht's zum Geschenk im Epic Store:

Zum Download von Halcyon 6

Wie gewohnt wollen wir euch nicht nur über das Geschenk informieren, sondern auch einordnen, wer Spaß damit haben könnte. Außerdem geben wir Stimmen von Spielern wieder und werfen einen Blick auf den aktuellen Zustand des Spiels.

Was Epic überhaupt mit den schier endlos scheinenden Geschenken erreichen will, beleuchten wir im großen Analysevideo nach zwei Jahren seit Erscheinen des Shops:

Darum geht's in Halcyon 6

Halcyon 6 richtet sich an Aufbaufreunde, die mit dem Stationsbau in den neuen XCOM-Spielen ihre Freude hatten. Außerdem kann es nicht schaden, mit Science Fiction und Pixelstil etwas anfangen zu können. Der Stil ist zwar heiter, hübsch design und voller knalliger Effekte, retro bleibt aber etwas für den speziellen Geschmack.

Die Story erzählt von einem Vorgängervolk, das am Rande des menschlichen Herrschaftsgebiets eine Raumstation hinterlassen hat. Ihr baut die Basis wieder auf, sammelt Ressourcen im Weltraum und unterhaltet und entwickelt eine Besatzung, die ihr auf Erkundungen und in Kämpfe schickt. Denn eine außerirdische Gefahr droht, die Menschheit zu vernichten.

Dabei wählt Halcyon 6 aber, trotz der düsteren Prämisse, einen farbenfrohen und humorigen Ansatz. Außerdem solltet ihr Lust auf viele taktische Raumschiff-Weltraum- und Soldaten-Bodenkämpfe haben, die im Stil alter Japan-Rollenspiele wie die alten Final Fantasys, oder moderner, Octopath Traveler, rundenbasiert stattfinden.

Lohnt sich der Download?

Auf der Aggregatorplattform Metacritic erreicht Halcyon 6: Lightspeed Edition eine 73 von 100 aus fünf erfassten Testwertungen. Auf Steam bekommt das Indiespiel unter Spielern einen »sehr positiven« Wertungsschnitt von 82 Prozent aus 439 abgegebenen Stimmen.

Das sagen Spieler

Nutlaw ist von Halcyon 6 überzeugt und schreibt (via Steam): »Es ist ein niedliches pixeliges Weltraum-4X mit XCOM-Basenbau und rundenbasiertem RPG-Kampf sowohl mit Schiffen als auch Bodeneinheiten. Das macht Spaß. All die verschiedenen Einflüsse greifen gut ineinander, mit einigen interessanten Fähigkeiten. Taktische Entscheidungen über Schiff-Loadouts vor jeder Schlacht sind wichtig, um Fähigkeiten auf feindliche Schwächen abzustimmen. Es wird aber ein wenig grindig und repetitiv nach einer Zeit.«

Lidon ist nicht zufrieden mit Halcyon 6 und meint (via Steam): »Dieses Spiel scheint, dass es einige gute Ideen hat, aber die Ausführung ist stark mangelhaft. Das Interface ist wirklich schlecht, und das gesamte Gameplay scheint lächerlich gnadenlos: Ich erhalte drei oder vier Kommandanten, und praktisch jede Aktion im Spiel erfordert die Anwesenheit von einem. Der Bau von Sternenbasis-Erweiterungen, das Erstellen von Transportdrohnen an Minen, das Kommandieren eines Flottenschiffs - all das erfordert die Anwesenheit eines Offiziers, so dass man ständig die kleinsten Schritte mikromanagen muss.«

Wie sieht der aktuelle Zustand des Spiels aus?

Das von Epic verschenkte Remaster Lightspeed Edition von Halcyon 6: Starbase Commander erschien im August 2017 und verbesserte vornehmlich kosmetische Aspekte des Spiels, zog das Tempo bei der Kampagne an und gewährt einen gewissen Grad an Automatisierung.

Außerdem wurde das Spiel um 45 neue Kampffähigkeiten und drei neue Kämpferklassen erweitert. Damit ist die Lightspeed Edition quasi der Director's Cut des Indiespiels.