Mit Everspace 2 ist am Abend des 18. Januar 2021 das erste größere Spiel des Jahres veröffentlicht worden. Der Open-World-Weltraum-Shooter vom deutschen Entwickler Rockfish Games konnte uns in unserem Early-Access-Test bereits größtenteils überzeugen:

Doch nicht nur unser Tester scheint mit der von Action-RPGs wie Diablo inspirierten Weltraum-Beutejagd glücklich geworden zu sein: Auf Steam mauserte sich der Titel umgehend zum weltweiten Bestseller.

Everspace 2 übertrumpft namhafte Konkurrenz

Die globale Bestseller-Liste auf Steam zeigt aktuell Everspace 2 ganz oben an der Spitze. Das deutsche Indie-Projekt konnte damit also einige Dauerbrenner wie Cyberpunk 2077, Phasmophobia und Red Dead Redemption 2 bei den aktuellen Verkaufseinnahmen überholen.

Auch Rust konnte das Spiel hinter sich lassen - und das, obwohl das Survival-MMO aktuell einen riesigen Hype erlebt. Woher dieser kommt, lest ihr hier:

Doch nicht nur bei den Verkaufszahlen kann Everspace 2 glänzen: Die Steam-Reviews bestätigen den positiven Eindruck aus unserem Early-Access-Test, stand jetzt fallen 94 Prozent der Bewertungen positiv aus.

Bei den Spielerzahlen übertrumpft Everspace 2 seinen Vorgänger: Laut SteamDB wurde erste Teil wurde zu seinen besten Zeiten von knapp 1.500 Spielern maximal gleichzeitig gespielt. Der Nachfolger kann bereits auf gut 2.700 Spieler in der Spitze blicken.

Unsere Eindrücke des Spiels könnt ihr euch auch im Test-Video ansehen:

So geht's mit Everspace 2 weiter

Nach dem erfolgreichen Start in die Early-Access-Phase wird Rockfish Games sich nun natürlich nicht auf die faule Haut legen. Stattdessen sollen mit vierteljährlichen Updates neue Features und Funktionen ins Spiel kommen, so dass nach 12 bis 18 Monaten der vollständige Release der Version 1.0 erfolgen kann.

In der Roadmap des Entwicklers finden sich folgende Inhalte, die aktuell geplant sind:

Weitere Sternensysteme, Orte, Feinde, Aktivitäten usw. (8 Sternensysteme für Version 1.0 geplant)

Weitere Spielerschiff-Unterklassen und -Ebenen (9 Unterklassen mit jeweils 4 Ebenen für Version 1.0 geplant)

Weitere Optionen zur Schiffsanpassung

Weitere Spielerstufen (max. Spielerstufe 30 für Version 1.0 geplant)

Weitere Gegenstände und Ressourcen inkl. Legendäre Ausrüstung

Weitere Perks (Upgrade-Optionen für 6 x 3 Vorteile für Version 1.0 geplant)

Weitere Begleiter inklusive upgradebarer Perks (6 Begleiter für Version 1.0 geplant)

Weitere Herausforderungen

Mehr Haupt- und Neben-Story-Inhalte (mehr als 30 Stunden Story-Inhalt für Version 1.0 geplant)

Mehr Situationskommentar von Adam und Hive

Weitere interessante Jobs und Fraktionen

Weitere außerirdische Kreaturen

Naturphänomene wie Blitzfelder, Schwarze Löcher, Sonnenstürme usw.

Schnellreise-System

Verschiedene Outlaw-Fraktionen mit unterschiedlichen Technologien

Bessere Handelsmöglichkeiten, Preisverfolgung, Handelsrouten

Quest-Inventar

Kodex

Spielschwierigkeitseinstellungen

Lohnende Endgame-Inhalte und Aktivitäten

Erfolge

Everspace 2 ist am 18. Januar 2020 in den Early Access gestartet, ihr könnt euch das Spiel bei Steam oder GOG für 38 Euro kaufen. Nach dem Early Access, der irgendwann in der ersten nächsten Jahres enden soll, steigt der Preis.