Bei Epic gibt's jetzt ein extrem kreatives Agentenspiel kostenlos, in dem alle Tricks erlaubt sind

Eigentlich erstickt die Gaming-Welt schon seit Jahren in immer wieder neuen Hero Shootern, auch Extraction Shooter hatten wir inzwischen mehr als genug. Doch wenn ein altbekanntes Konzept mal richtig kreativ umgesetzt wird, dann kann das trotzdem gehörig Spaß bereiten!

In genau diese Kerbe schlägt das neue kostenlose Spiel bei Epic Games. Wie jeden Donnerstag rotiert das Angebot und bleibt dann eine Woche lang bestehen. In dieser Zeit könnt ihr euch das neue Spiel nur mit einem einzigen Tastendruck in die Bibliothek holen und dann für immer behalten. Dafür braucht ihr lediglich einen kostenlosen Account im Epic Store.

Für das aktuelle Angebot habt ihr Zeit bis zum 14. November um 17 Uhr.

Um es einzusacken, könnt ihr einfach diesem Link hier folgen:

Diese Woche: Deceive Inc.

1:50 Deceive Inc: Agentenspiel zeigt im Trailer, wie sein Gameplay funktioniert

Entwickler: Sweet Bandits Studios | Genre: Multiplayer-Shooter | Release: März 2023

Irgendein wahnsinniges Genie muss sich beim Entwicklerstudio Sweet Bandits mal gefragt habe, was passiert, wenn man Overwatch mit Among Us mischt und das ganze mit einer Prise GoldenEye 007 garniert. Das Ergebnis ist Deceive Inc. – ein reichlich außergewöhnlicher Hero Shooter rund um eine Reihe an Meisterspionen.

In Deceive Inc. macht ihr euch solo oder im Team auf die Jagd nach einem besonderen Aktenkoffer, der gut versteckt und schwer bewacht wird. Anfangs dreht sich alles darum, Zugang zu dem Gebäude zu erhalten, in dem der Koffer liegt. Dafür werden mehrere Sicherheitstüren deaktiviert. Danach müsst ihr das Gebäude unbemerkt infiltrieren, euch den Koffer schnappen und schließlich damit verduften.

Doch wer sich einfach durchballert, kommt nicht weit. Ihr seid Spione, verhaltet euch auch so! Das heißt, ihr tarnt euch als NPCs und versucht keine Aufmerksamkeit zu erregen. Gleichzeitig nutzt ihr die abenteuerlichen Gadgets jedes Charakters, um eure Gegenspieler aufs Kreuz zu legen. Hier gilt: Kein Trick ist zu schmutzig!

Ihr legt Fallen, manipuliert elektrische Geräte, spioniert die Umgebung aus oder verwandelt euch in eine Topfpflanze. Es ist leichte, gutherzige Agenten-Action. Auf Steam kam diese Mischung gut weg und steht derzeit bei 85 Prozent positiven Reviews.

Allerdings wird es auf Steam nur von recht wenigen Leuten gespielt. Vermutlich erhöht das Gratisangebot die Anzahl an gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern, was zumindest zeitweilig die Multiplayer-Erfahrung verbessern sollte.

Neben Deceive Inc. wird diese Woche im Epic Store außerdem ein Skin-Bundle für Apex Legends verschenkt. Dort bekommt ihr die Legende Ash kostenlos freigeschaltet und dazu noch einen epischen Skin namens Brennendes-Chrom. Das wird aber wohl nur für die Leute interessant sein, die regelmäßig in das Battle Royale reinspielen.

Wir melden uns nächste Woche wieder, wenn wir über die neuen Gratisspiele berichten!