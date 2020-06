Epic Store hat jetzt 61 Millionen Nutzer - und wo steht Steam?

Der Epic Games Store vermeldet starke Zahlen: Wie Gamesindustry berichtet, lagen die monatlichen Nutzer zuletzt im Höchstwert bei 61 Millionen. Die gleichzeitig aktiven Spieler beliefen sich auf 13 Millionen. Damit platziert sich der Epic Store enorm stark im Vergleich zu Steam.

Epic rückt dem großen Konkurrenten zwar auf den Pelz, bleibt aber noch ein gutes Stück unterhalb dessen, was zuletzt von Steam bekannt wurde.

So konnte Steam während der Coronakrise und des damit verbundenen Heimaufenthalts vieler Menschen einen neuen Rekord bei den gleichzeitig aktiven Spielern verbuchen. Über 20 Millionen Nutzer waren zur gleichen Zeit auf Valves Launcher online:

#Steam has just reached a new concurrent online user record of 20 million, with 6.2 million currently in-game, likely due to many people staying at home due to the #coronavirus.https://t.co/bzLMfMOJvD#COVID19