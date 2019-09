Minecraft schlägt Fortnite: 112 Millionen Spieler jeden Monat

Wenn es um den Thron für die meisten monatlichen Spieler geht, kommen einige Kandidaten in Frage. Fortnite gehört etwa dazu, Minecraft ebenso und auch Sandbox-Spiel Roblox spielt ganz oben mit. Zumindest in diesem Dreikampf geht die Krone aber an Minecraft.

Wie Business Insider berichtet, ist das Spiel mit den Blöcken bei inzwischen 112 Millionen Spielern pro Monat angekommen. Zum Vergleich: Fortnite vermeldete im März 2019 78,3 Millionen monatliche Spieler, Roblox kam kürzlich auf 100 Millionen.

Obwohl Minecraft inzwischen über zehn Jahre alt ist, bleibt es nicht nur erfolgreich, sondern wird sogar noch erfolgreicher: Im Oktober 2018 kam das Spiel auf 91 Millionen Spieler im Monat. Innerhalb eines Jahres ist die monatliche Spielerzahl somit um mehr als 20 Millionen gestiegen.

Nicht nur auf dem PC erfolgreich

Da Entwickler und Publisher nur in unregelmäßigen Abständen ihre Spielerzahlen veröffentlichen, lässt sich schwer sagen, wo die Konkurrenz aktuell steht. Darum können wir Minecraft an dieser Stelle nur mit Fortnites Zahlen aus dem März vergleichen.

Die 112 Millionen monatlichen Spieler beziehen sich auf die kombinierte Summe aller Plattformen, also etwa PC, Xbox One und Smartphones. Auch Besitzer des Microsoft Game Pass zählen dazu, was ebenfalls zu einem großen Schub an neuen Spielern geführt haben könnte.

Auch heute noch setzen Spieler riesige Projekte in Minecraft um, beispielsweise beim Nachbau von Mittelerde oder wenn sie eine komplett funktionstüchtige Version von Pokémon Rot erschaffen.

Wenn auch ihr zu den 112 Millionen monatlichen Spielern gehört, haben wir zum Schluss noch eine Liste mit den 17 besten und kuriosesten Minecraft-Mods 2019 für euch.

