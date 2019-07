Epic teasert Zeitreisen für Fortnite Season 10 an

In wenigen Tagen beginnt Season 10 in Fortnite. Auf Twitter hat Epic zwei Teaser veröffentlicht, die neben dem Release am 1. August auch ein grobes Thema vorgeben: Zeitreisen.

Der erste Trailer zeigt Dusty Depot, wie es in Season 3 ausgesehen hat. Dazu schreibt Epic den Kommentar »Denkt zurück«. Einige Spieler haben darum vermutet, dass die Entwickler die Karte auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzen könnten - eben zu einer Zeit, in der die Lagerhallen bei Dusty Depot noch nicht von einem Meteoriten zerstört wurden.

Im zweiten Teaser entfernt sich Epic jedoch von der Vergangenheit und macht einen Schritt in die andere Richtung. Ihr seht die Silhouette eines Kampfroboters, der auf einem Hügel steht. Darunter schrieben die Entwickler »Schaut vorwärts«. Was die beiden Teaser konkret bedeutet, können wir aktuell nur mutmaßen.

Auf Reddit haben einige Spieler entdeckt, dass das Logo links neben dem Mech keinesfalls neu ist. Ihr findet es auch auf dem Skin des Visitors, den ihr in Season 4 freischalten konntet. Dort wurde er bereits mit Zeitreisen und Portalen in Verbindung gebracht, seine Geschichte wurde aber nie aufgelöst. Möglicherweise kehrt er in Season 10 zurück - thematisch würde es zu den bisherigen Teasern passen.

Wir aktualisieren diese News, sobald wir neue Infos haben.