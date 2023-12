Epic vs. Google: Jahrelange Schlammschlacht vor Gericht ist vorbei und es gibt einen klaren Sieger

Da können Epic und Fortnite lässig dreinschauen. Das Gericht hat ihnen recht gegeben.

Sieg für Epic gegen Google! Wenn zwei Wirtschaftsgiganten des 21. Jahrhunderts sich vor Gericht streiten, geht es mindestens um eines: viel Geld. Doch worüber Epic hier richten lässt, könnte sogar Konsequenzen für die kommenden Jahrzehnte auf allen Smartphones und Tablets weltweit haben.

Denn während Epic zuletzt immer wieder gegen Apple verlor, konnte der Fortnite-Entwickler nun einen wichtigen Erfolg gegen Google verbuchen. The Verge hatte zuerst darüber berichtet. Wir erklären, was es damit auf sich hat und welche Auswirkungen das langfristig haben könnte.

Epic gegen Google - worum geht es eigentlich?

Epic befindet sich in einem andauernden Rechtsstreit mit Google und Apple. Im Kern geht es in beiden Fällen darum, wie für In-App-Käufe bezahlt werden kann. In beiden Fällen verdienen die Anbieter mobiler Plattformen über ihre Shops kräftig mit und zwingen die App-Anbieter, ihre Dienste zu nutzen. Dagegen wehrt sich der Software-Gigant Epic.

Hintergrund des Rechtsstreits ist natürlich allen voran Epics Produkt Fortnite, das neben PC und Konsole auch auf Smartphones mit Betriebssystemen von Google und Apple ein Milliardenerfolg ist.

Was genau hat eine Jury bescheinigt?

Die Geschworenen befanden Google für schuldig, ein illegales Monopol in den Bereichen App-Vertrieb und In-App-Abrechnungsdienste für Android-Geräte zu besitzen. Darüber hinaus wurden Googles Verträge mit Videospielfirmen und Geräteherstellern als wettbewerbswidrig eingestuft, da diese zur Vorinstallation von Googles Apps verpflichtet wurden.

Ein besonders brisantes Detail ist das sogenannte Project Hug : Dabei zahlte Google Entwicklern wie Activision Blizzard erhebliche Summen, um deren Titel exklusiv über den Play Store zu vertreiben und deren eigene Pläne für konkurrierende App-Stores zu verhindern.

Diese Praxis, die insbesondere nach der Veröffentlichung von Fortnite außerhalb des Play Stores einsetzte, betraf auch andere namhafte Spieleentwickler.

Epic jubelt, Google will Widerstand leisten

Während sich Epic als Unternehmen in einem Blogeintrag über das Ergebnis freut und es als Sieg für alle Entwickler feiert, kündigt Google-Vizepräsident Wilson White an, in Berufung gehen zu wollen. Das Urteil soll also von der nächsthöheren Instanz überprüft werden.

Was folgt jetzt und langfristig?

Die Folgen des Urteils sind noch unklar. Im Januar 2024 wird sich das Gericht mit Epic und Google treffen, um zu klären, was genau nun folgt. Epic hat nicht versucht, Geld von Google einzuklagen oder Ähnliches. Im Wesentlichen geht es darum, die Freiheit zu erhalten, alternative Shops und Bezahlsysteme für Smartphones mit Android oder iOS einzurichten.

Sollte Epic dieses Ziel erreichen, könnte dies langfristig die Position der Stores von Apple und Google auf den entsprechenden Geräten schwächen.

Was denkt ihr über dieses weitreichende Thema? Stört euch persönlich die Dominanz von Google und auch Apple auf ihren Plattformen im Alltag? Oder findet ihr die aktuelle Situation in einem Markt mit so wenigen ernst zu nehmenden Konkurrenten kaum vermeidbar? Teilt uns eure Meinung in unserem Kommentarbereich mit!