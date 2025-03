10.000 Stunden und 15 Millionen Blöcke: In Enshrouded haben Spieler eine ganze Zwergenstadt aus Herr der Ringe errichtet

Um die Zwergenstadt im Einsamen Berg zu errichten, war ein ganzer Trupp Baumeister notwendig.

Ein gigantisches Cyberpunk-Casino oder ganz New York: Wenn es um absurd aufwändige Bauprojekte geht, ist eigentlich Minecraft der absolute Spitzenreiter. Aber auch das vergleichsweise blutjunge Survivalspiel Enshrouded hat besonders motivierte Fans:

Gemeinsam mit dem deutschen YouTuber Kontreck hat eine Gruppe von Spielerinnen und Spieler die Zwergenstadt im Berg Erebor aus Tolkiens Buch Der Hobbit nachgebaut, wie sie in den Filmen von Peter Jackson zu sehen war.

Fleißige Bergleute

Wie auch die Zwerge aus Mittelerde mussten die Fans dafür lang und tief graben, schließlich liegt Erebor unter dem gleichnamigen Berg und das Baumaterial für das gigantische Projekt musste auch erst einmal beschafft werden.

Insgesamt 10.000 Stunden lang haben die 33 Zwergen-Baumeister dafür geschuftet und 220 Millionen Blöcke abgebaut. Glücklicherweise haben Kontreck und seine Gruppe dabei keinen Balrog geweckt (der schläft ja auch unter Moria).

Das beeindruckende Ergebnis ist eine Stadt, die sich über 15 Millionen Blöcke erspannt. Wie das aussieht, zeigt ein Video des YouTubers:

Erebor ist nicht das erste Riesenprojekt von Kontreck: Zuvor errichtete er gemeinsam mit Enshrouded-Fans schon Minas Tirith, die Hauptstadt von Gondor aus Herr der Ringe. Ein ähnlich beeindruckendes Bauwerk, wie das Video zeigt.

Wie ist so etwas möglich? Ähnlich wie Minecraft hat auch Enshrouded ein modulares Bausystem, das auf kleinen Blöcken basiert. Ihr könnt Mauern, Türen und Fenster aus verschiedenen Materialien errichten und bis ins Detail anpassen. Auch jede Menge Dekorationen und Verzierungen stecken im Baumenü. So lässt sich fast alles nachbilden, was in eine Mittelalter- oder Fantasywelt passt - und eckig ist.