Ein neues Strategiespiel zeigt die Schrecken des Krieges und kommt aus Deutschland

1:21 Erster Weltkrieg, aber anders: All Quiet in the Trenches ist ein besonderes Strategiespiel

Runden-Strategie, Lebenssimulation, Adventure: All Quiet in the Trenches vom deutschen Studio Totally Not Aliens versucht sich an einem sehr mutigen Genre-Mix und kombiniert das mit einem Setting, das ohnehin selten in Spielen vorkommt - dem Ersten Weltkrieg.

Wie das alles zusammenpasst, seht ihr im Video oben. Ihr kümmert euch um eine Gruppe Soldaten, die in Grabenkämpfe verstrickt werden und denen überall der Tod auflauert. Doch nicht die Gefechte sind die eigentlichen Highlights, sondern die Art, wie ihr euch um die Bedürfnisse der Männer kümmert, sie kennenlernt und im besten Fall anfangt, Gefühle für sie zu hegen.

Die 3D-Grafik mit leichtem Cel-Shading, die dabei zum Einsatz kommt, könnt ihr in unserer Bildergalerie genauer begutachten:

All Quiet in the Trenches - Screenshots zum WW1-Strategiespiel ansehen

Die vielen Texte (es gibt keine Sprachausgabe, aber eine deutsche Version) beinhalten zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten; je nachdem, wie ihr euch als Kommandant verhaltet, entwickelt sich der Spielverlauf anders, ihr verliert Soldaten oder ihr müsst sie als Verletzte ins Lazarettzelt transportieren. Hoffen wir mal, dass letzteres spannender ist als im ähnlich gelagerten, aber emotional kalten Aufbauspiel War Hospital.

An dieser Stelle seid ihr gefragt: In unserer Mini-Umfrage wollen wir wissen, ob wir uns das Spiel für euch genauer anschauen sollen. Sagt uns eure Meinung:

Seit dem 17. Januar 2024 gibt's den von der deutschen Bundesregierung geförderten Titel im Early Access auf Steam zu kaufen, Preis mit Launch-Rabatt: etwa 22 Euro. Laut Totally Not Aliens soll das Spiel ein bis zwei Jahre im Early Access bleiben und mit Feedback der Spieler verbessert werden; aktuell ist nur das erste Kriegsjahr im Spiel erhalten, die Jahre 1916 bis 1918 sollen folgen.

Von 112 User Reviews auf Steam für All Quiet on the Trenches sind aktuell 91 Prozent positiv.