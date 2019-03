Es wird grün in Fortnite - Event zum St. Patrick's Day gestartet

Am St. Patrick's Day wird einfach alles grün gefärbt, mit Kleeblättern und Regenbögen versehen und überall trifft man auf Glück bringende Kobolde mit Zylinder. Auch an der virtuellen Welt geht so ein Tag nicht spurlos vorüber. Fortnite feiert diesen Tag mit besonderen Skins und Gegenständen.

Heute im Shop:

Sgt. Grünklee - außergewöhnliches Outfit: 800 V-Bucks

Diesen Skin gab es bereits im vergangenen Jahr zum St. Patrick's Day und ist an die irischen Kobolde "Leprechauns" angelehnt.

Glücksraser - Episches Outfit: 1500 V-Bucks

Der Skin wird durch ein angeschossenes Shamrock-Kleeblatt als Rücken-Accessoire geziert.

Goldtopf - Episches Erntewerkzeug: 1200 V-Bucks

Eine Spitzhacke in Form des bekannten dreiblättrigen Kleeblatts, mit Goldtopf und Regenbogenschweif. Mehr irische Glückssymbolik in einem Design geht wohl kaum.

Smaragdaxt - seltenes Erntewerkzeug: 800 V-Bucks

Die Spitzhacke ist Teil des "Grünklee"-Sets

Glücksmünzen - ungewöhnliches Rückenaccessoires: 200 V-Bucks

Einem Topf voller Gold, den man sich auf den Rücken packen kann

Glücksmuster - ungewöhnliche Lackierung: 300 V-Bucks

In Fortnite könnt ihr damit Fahrzeuge, Gewehre und andere Dinge optisch an den Feiertag anpassen. Eigentlich bringen nur vierblättrige Kleeblätter Glück. Das dreiblättrige Kleeblatt ist ein inoffizielles Nationalsymbol der Iren und steht für die Dreifaltigkeit Gottes im Christentum.

Tanzen!

Zwar hat Epic Games mit ihren Tanzemotes in Fortnite immer wieder rechtliche Problme, zum St. Patrick's Day gibt aber wieder zwei neue Emotes. Den Dublonenregen, mit dem ihr es Gold regnen lassen könnt und Super Beinarbeit, der stark an Riverdance erinnert.

Mach dir dein eigenes Glück. ?



Mehr Outfits, Emotes und Spitzhacke sind jetzt im Item Shop verfügbar! pic.twitter.com/xpZN8n6j1l — Fortnite Deutschland (@FortniteDEU) March 17, 2019

Vorahnung

Bereits vor ein paar Tagen hatten Dataminer Hinweise auf einen zeitlich begrenzten Modus "Going Green" und damit auf ein St. Patrick's Day Event gefunden. Ein weiterer Hinweis war der Regenbogen am Fortnite Himmel. In der irischen Mythologie soll sich am Ende des Regenbogens ein Topf voller Gold befinden. In Fortnite ist er aber wohl rein kosmetischer Natur. Schön anzusehen ist er dennoch.

Jedes Jahr am 17. März halten die Iren ihren Nationalfeiertag zu Ehren des Bischofs Patrick ab. Nicht nur in Irland wird dieser Tag zelebriert. International feiern Iren, Emigranten und Nicht-Iren den wohl grünsten Feiertag des Jahres.